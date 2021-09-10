Париж в Африке

Колониальные империи, казалось бы, распались еще в ХХ веке. Однако не следует думать, будто державы прошлого просто собрали чемоданы и ушли из своих бывших владений.

Одним из самых ярких примеров колониализма в новой редакции стала Франция. Когда-то она владела гигантскими пространствами в западной Африке. В ХХ веке старая империя не прекратила бытие, она просто сменила методы. И сегодня их уже не готовы терпеть те, кого метрополии до сих пор считают своими "подданными".

Невидимая империя

Современная политика Парижа на Черном континенте основана на построении так называемой "Франсафрик". Эта система неформального владычества охватывает множество стран, включая Чад, Камерун, Габон, Конго, Мали, Сенегал и другие государства. Франция продолжала контролировать их посредством финансового давления (через так называемую "зону франка"), а также в политическом отношении - напрямую военной силой. Основные военные базы Пятой республики расположены аккуратно в этой колониальной зоне.

При этом метрополия безжалостно эксплуатировала и продолжает эксплуатировать подконтрольные территории. Так, прежний президент Центральноафриканской республики Франсуа Бозизе фактически мог ходить за зарплатой прямо во французское посольство. Деятельность этого человека на посту правителя сводилась, кроме реализации личных гедонистических устремлений, по сути, к распродаже природных богатств собственной страны западным фирмам. Страны "Франсафрик" вопиюще бедны, но это вовсе не означает, будто там нечего взять. Золото, алмазы, уран, литий, бериллий, торий - в Париже исходят из того, что могут распоряжаться этими богатствами куда лучше, чем люди, которым эти запасы принадлежат по закону.

Не менее жестко Франция эксплуатирует Мали. Республика стала одним из ключевых перевалочных пунктов для транзита наркотиков. Французы ведут в стране силовую операцию "Бархан", формальной целью которой является борьба против исламистских группировок. Однако фактически вооруженные силы Пятой республики лишь инсценируют борьбу с экстремизмом, ведь гораздо выгоднее держать под контролем наркотрафик и зарабатывать деньги, чем навести порядок и лишиться источника прибыли.

Тем не менее, французская политика в Африке переживает кризис. Говоря прямо, она рушится. В конце 2020 года глава Пятой Республики Эмманюэль Макрон сделал заявление, которое можно назвать попросту паническим:

"На протяжении десятилетий у нас были очень институциональные отношения с Африкой, включая действующих глав государств и зарекомендовавшие себя компании. При этом определенное место заняла обида. Но также есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде".

Страны Африки начали выходить из-под контроля западных хозяев. Так, в ЦАР к власти пришел новый президент Ф.-А. Туадера, который вместо опоры на прежних покровителей страны начал искать равноправного союза с Россией. Этот альянс оказался продуктивным, а попытка нового переворота, за которым маячила тень Парижа, провалилась.

Буквально в последние дни Франция столкнулась с восстанием в Гвинее, где профранцузский президент Альфа Конде был отрешен от власти. Восстание организовал Мамади Думбуйя, глава Сил специальных операций Гвинеи, молодой офицер, который резко изменил баланс сил в своей республике.

Это стало частью общего процесса. Народы Африки, вдохновленные переменами, не готовы продолжать жить в условиях господства бывших колонизаторов. Многие из них связывают надежды с Россией. Так, в столице Мали Бамако проходили митинги, на которых звучали призывы к России обеспечить безопасность в Мали - так же, как это было сделано в ЦАР. Французское владычество полностью дискредитировало себя за прошедшие годы.

Что дальше?

Разумеется, в пустоте Африка не зависнет. Многие государства континента нестабильны и с трудом жизнеспособны без помощи извне. Чтобы этого избежать, африканские правительства уже ищут новых союзников.

Список не так уж мал. Китайский бизнес активно вкладывается даже в весьма рискованные рынки. Экономическая мощь Поднебесной позволяет китайцам, так сказать, наступать во всех направлениях. Китай реализует массу инфраструктурных, экономических проектов. И, что характерно, зарубежная военная база Китая построена именно в Африке - это гавань в Обоке, Джибути. Пекин едва ли откажется поучаствовать в борьбе за наследство распадающейся французской новой империи.

Однако в Африке существует и недооцененный игрок. Турция в бешеном темпе старается вернуться в клуб великих держав, и активно проникает на Черный континент. Хотя самый известный аспект турецкого участия в Африке - это махинации Анкары в Ливии, ими дело не исчерпывается. С 2002 по 2018 год только число турецких посольств в Африке выросло более чем втрое - с 12 до 41. Реджеп Эрдоган мечтает о построении новой Османской империи и движется к этой цели. Турок, разумеется, не волнуют реальные потребности африканских народов, а вот эксплуатация природных ресурсов Африки - весьма. Фактически Турция пытается повторить в Африке французский неоколониальный сценарий. За рубежом у Турции к настоящему моменту находится до 90 тысяч солдат, не считая подконтрольных боевиков различных неправительственных движений - и, вероятно, это число будет только расти.

Для России чрезвычайно важно поддержание безопасности Африки. Наша страна давно выражала беспокойство тем, что внерегиональные игроки пытаются перекроить Черный континент себе в угоду и поделить между собой природные ресурсы без учета мнения самих африканцев - как говорил еще два года назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Именно благодаря России была спасена от коллапса Центральноафриканская республика, где стараниями российских специалистов была отстроена местная армия и силы безопасности, что позволило принести мир в страну и загнать остатки террористических группировок, терзавших республику, в самые отдаленные ее углы. Россия может дать Африке мир.