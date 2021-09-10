Подсудимый скончался после стрельбы в зале суда в Северной Каролине

Обвиняемый, который был ранен офицером конвойной службы после нападения на судебного пристава в зале суда Северной Каролины, скончался, не приходя в сознание, сообщили официальные лица в пятницу.

Офицер полиции Роксборо застрелил 35-летнего Кристофера Томаса Воана после того, как тот попытался выхватить оружие у судебного пристава в здании суда округа Персон, сообщает NBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы. Воан был доставлен в больницу Университета Дьюка, где и скончался от ранений.

По словам официальных лиц, у офицера была сломана рука, а у судебного пристава зафиксированы рана на голове и царапины на шее. Оба получили медицинскую помощь в местной больнице и были отпущены домой. Имена офицера и судебного пристава не разглашаются в интересах следствия. "Разглашение имени офицера остается на усмотрение окружной прокуратуры и не будет разглашаться в настоящее время в соответствии с политикой полицейского управления", - говорится в заявлении местной прокуратуры.

Роксборо находится примерно в ста километрах к северо-западу от столицы штата Северная Каролина Роли.