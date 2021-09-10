Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины

Европейский союз не готов принять Украину в свои ряды. Лишь после того, как Киев добьется прогресса в проведении реформ, этот вопрос может быть поднят для обсуждения, пока же оснований для расширения нет. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

Как обратил внимание дипломат, вопросы членства в ЕС решаются путем консенсуса нынешних стран-участниц сообщества. "И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", - отметил Пойканс, поясняя, почему он не хочет спекулировать о сроках возможного принятия Украины в ЕС.

Как подчеркнул посол, в Европейском союзе хотят видеть в своих рядах те страны, которые "готовы к вступлению". "Никто не хочет получать новые проблемы", - заявил Пойканс.

По его словам, пока Украина не добьется определенного успеха в проведении реформ, вопрос о ее членстве в ЕС подниматься не будет.

Ранее экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдавия в настоящее время не соответствуют условиям вступления в ЕС. При этом она оценила в 20 лет срок, за который указанные страны могут добиться необходимого прогресса.