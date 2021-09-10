Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори

Эвакуация афганских беженцев в США была приостановлена в пятницу после того, как среди граждан этой страны, недавно прибывших в Америку, были диагностированы четыре случая кори. Белый дом заявил, что приостановка данных полетов была рекомендована Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

"Эти полеты в Соединенные Штаты были временно приостановлены по просьбе CDC по причине чрезмерной осторожности из-за четырех диагностированных случаев кори среди афганцев, недавно прибывших в Соединенные Штаты", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, уточняет CNN. Псаки не уточнила, где находятся заболевшие корью беженцы. Известно, что афганские граждане, которые помогали американским военным и силам НАТО в Афганистане прилетают в Америку рейсами с военных баз в Германии и Катаре. Многие из этих рейсов сейчас обслуживаются коммерческими перевозчиками.

Корь - очень заразный вирус, который может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. В 2000 году он был объявлен локализованным в Соединенных Штатах. Тем не менее, иностранцы продолжали привозить вирус в Америку, что приводило к локальному распространению и вспышкам заболевания среди людей, не прошедших вакцинацию от этой инфекции.

По словам Псаки, афганские граждане, у которых была обнаружена корь, в настоящее время помещены на карантин в соответствии с рекомендациями департамента общественного здравоохранения, а медицинские службы начали отслеживание их контактов. Она уточнила, что прибывающие афганцы должны пройти вакцинацию от кори в качестве условия для въезда в Соединенные Штаты. По словам Псаки, вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи в настоящее время вводится афганцам на военных объектах в США. Она добавила, что администрация изучает меры по вакцинации тех, кто прибывает из Афганистана, в американских медицинских пунктах за рубежом.