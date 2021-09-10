Власть
10.09.2021 14:20
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко могут встретиться 4 ноября

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Высший госсовет России и Беларуси с участием президентов двух стран пока запланирован на 4 ноября. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное

Александр Лукашенко "уже сказал, что говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября". "Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что после переговоров в Кремле и пресс-конференции лидеры продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции. В четверг, 9 сентября, главы государств согласовали 28 союзных программ, которые и планируется подписать на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Напомним, 4 ноября в России государственный праздник - День народного единства.

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