Путин назначил врио главы МЧС Александра Чуприяна

Президент России Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна.

Этот пост стал вакантным после трагической гибели предыдущего руководителя министерства Евгения Зиничева.

С 2006 года Александр Чуприян был заместителем главы МЧС, с июня 2018-го - первым заместителем.

Чуприяну 63 года. Он кандидат технических наук, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Распоряжение главы государства вступило в силу со дня подписания.