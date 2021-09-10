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10.09.2021 06:30
Рубрика: Экономика

Путин объяснил рекордный рост цен на газ в ЕС политикой Еврокомиссии

Страны Европы, заключившие с Москвой долгосрочные контракты на поставку природного газа, только выиграли от этого, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Ранее сообщалось, что мировые цены на энергоносители начали стремительно расти. Впервые в истории цена голубого топлива на фьючерсном рынке Европы достигла 700 долларов за тысячу кубометров. И прогноз экспертов неутешительный - газ продолжит дорожать.

"Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам. А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут гораздо более мягко", - объяснил Путин.

И добавил, что "Газпром" продает голубое топливо по более низкой цене. Например, в Германии - по 220 долларов , а не по 650 долларов за тысячу кубометров. "Во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - цитирует российского лидера ТАСС.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Президент Компании Нефть и газ Газпром Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

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