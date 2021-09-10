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10.09.2021 13:46
Рубрика: Власть

Путин встретится с Собяниным, наградит олимпийцев и поедет на Чудское озеро

Текст: Кира Латухина

В субботу, в День города Москвы, президент РФ Владимир Путин встретится с мэром столицы Сергеем Собяниным в Кремле и выступит на мероприятии в Зарядье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Москве День города пройдет без массовых мероприятий

"Запланирован интенсивный рабочий день. В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в Зарядье. До этого примет мэра Москвы Собянина в Кремле", - объявил Песков.

Затем президент в Екатерининском зале Кремля вручит госнаграды победителям Олимпиады в Токио и отдельно в Георгиевском зале пообщается с чемпионами. Кроме того, в тот же день Путин посетит мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере. "В середине дня президент отправится в Псков и далее в деревню Самолва, это Чудское озеро", - уточнил Песков.

Власть Работа власти Госуправление Москва Мэр Москвы Президент Олимпиада в Токио

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