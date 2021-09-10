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10.09.2021 01:10
Рубрика: Общество

Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту космический аппарат министерства обороны. Об этом информирует ТАСС.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Космический аппарат, запущенный 9 сентября в 22:59 по московскому времени, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС", - сообщили в военном ведомстве. Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2551".

Напомним, "Союз-2-1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее разработали на базе "Союза-2". Первый запуск состоялся в 2013 году с космодрома в Архангельской области. Стартовая масса ракеты - 160 тонн.

В конце июня этого года ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту еще один космический аппарат Минобороны.

Общество Космос Правительство Минобороны

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