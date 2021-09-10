Разработчик рассказал об испытаниях плавающей САУ "Спрут"

В России проходят государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". Они должны завершиться в конце нынешнего - начале следующего года.

Об этом РИА Новости сообщил Владимир Будаев, заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода, который в составе "Высокоточных комплексов" входит в "Ростех". Он добавил, что госиспытания выполнены на 80 процентов поставленных задач.

"РГ" писала о том, что продолжаются ходовые проверки "Спрута", он должен пройти восемь тысяч километров - полный объем гарантийного пробега. Каждый этап государственных испытаний включает проведение стрельб.

Сейчас "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере. Там машину замораживают до минус 50 градусов по Цельсию и тестируют. В тактико-техническое задание заказчик внес некоторые уточняющие изменения. Поэтому после окончания испытаний самоходную противотанковую пушку доработают.

"Спрут-СДМ1" - самоходная противотанковая пушка. Может перевозиться кораблями и самолетами, десантироваться и плавать. На вооружении САУ стоит артиллерийско-ракетный комплекс калибра 125 миллиметров. "Спрут-СДМ1" классифицируют как легкий танк.