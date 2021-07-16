Испытания легкого танка "Спрут-СДМ1" в Черном море показали на видео

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море.

Это первый этап проверок машины в морских условиях, сообщили в госкорпорации Ростех. Танк подтвердил возможность транспортировки большими десантными кораблями, а также собственные высокие водоходные качества.

В ближайшее время состоится второй этап, в ходе которого будет испытана и оценена работа 125-миллиметровой пушки 2С25 в условиях штиля и при волнении моря до трех баллов.

Напомним, по огневой мощи новейший российский легкий танк не уступает Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на одном уровне с БМД-4М.

- Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории. В первую очередь, "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных заказчиков, - отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Осенью машину испытают в условиях холода, работоспособность в условиях высоких температур танк доказал при эксплуатации в субтропиках. Продолжаются и ходовые проверки "Спрута", он должен пройти 8 тысяч километров - это полный объем гарантийного пробега. Каждый этап государственных испытаний включает проведение стрельб. Весь цикл тестирования новинки планируется завершить в начале 2022 года.

"Спрут-СДМ1" создан на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". Машина оснащается 125-миллиметровым орудием, которое может применять бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели достигает 5 километров. Силовая установка позволяет разгонять танк с экипажем в три человека до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде.

По словам разработчиков, "Спрут-СДМ1" - единственный в мире легкий плавающий танк в своем роде.