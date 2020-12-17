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17.12.2020,  
10:47
Текст:  Алексей Иванов

Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытали на море и в субтропиках

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" для воздушно-десантных войск прошел очередной этап государственных испытаний. Об этом сообщается на сайте госкорпорации Ростех - производством боевой машины занимаются входящие в ее состав предприятия.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Испытания проводились в акватории Черного моря и показали, что танк может "без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег". Также машина продемонстрировала, что способна выполнять боевые задачи в условиях субтропиков при температуре воздуха +40 градусов.

По словам индустриального директора комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, в начале 2021 года должны состояться испытания в условиях низких температур. Завершиться госиспытания, как уже писала "РГ", должны в 2022-м.

"Спрут-СДМ1" предназначен в первую очередь для российских десантников, но в Ростехе рассчитывают, что он заинтересует и зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей назывались Индия, азиатские страны.

Напомним, что сначала была создана авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД". Позже на ее базе разработали легкий танк. Обе машины вооружены пушкой калибра 125 миллиметров, способной стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, в том числе ракетами. Стабилизированное в двух плоскостях оружие уравнивает "Спрут" по огневой мощи с Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше и воде танк не уступает БМД-4М.

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Фото: flacrum / youtube.com
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