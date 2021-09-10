Ко Дню города в "Сокольниках" завершили благоустройство пруда "Собачий"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию исторического пруда "Собачий" в парке "Сокольники" на востоке столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

В этом году проведена реконструкция 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются. "Собачий" пруд - один из них.

"Столичные водоемы - важная составляющая формирования городской среды. Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Так было и с прудом в Сокольниках. Здесь дно очистили от иловых отложений, демонтировали старое деревянное берегоукрепление, ложе дна выровняли и создали надежный водоупорный слой из многослойной, высокопрочной и эластичной мембраны.

Фото: Олеся Курпяева/РГ

Для поддержания качества воды создали три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях.

От основной акватории биоплато отделили габионами, чтобы исключить попадание в нее грунта и избежать неконтролируемого разрастания растительности.

Напомним, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.