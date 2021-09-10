Ко Дню города в "Сокольниках" завершили благоустройство пруда "Собачий"

Новости

Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора 12:34
ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний 12:17
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом 12:10
Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы 12:04
Названы самые грязные российские реки 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19 12:02
Как воспитанники детсада в Казани изучают три языка 12:02
Большинство работающих россиян хотели бы найти подработку 11:47
В Москве отреагировали на слова Зеленского о возможности войны с Россией 11:43
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября 11:43
Самолет Анталья - Белгород совершил экстренную посадку 11:23
В Ингушетии директор школы трудоустроила в котельную 28 родственников 11:19
Шнобелевскую премию вручили за доказательство защитных свойств бороды 11:05
В Беларуси состоится заседание совмина Союзного государства 10:52
В Москве почти на 40% снизилось число погибших в "пьяных авариях" 10:47
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с Зиничевым 10:41
В волгоградской сельской школе появился 17-летний первоклассник 10:30
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города 10:26
В Дании сняли все антиковидные ограничения 10:23
На Енисее под Красноярском обнаружили 200-метровое нефтяное пятно 10:15
Рябков: В Центральной Азии может образоваться "безопасная гавань" для террористов 10:03
Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области 09:51
ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин 09:35
Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 11:16
Рубрика: Экономика

Ко Дню города в "Сокольниках" завершили благоустройство пруда "Собачий"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию исторического пруда "Собачий" в парке "Сокольники" на востоке столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Наталья Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс "Московская реставрация"

В этом году проведена реконструкция 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются. "Собачий" пруд - один из них.

"Столичные водоемы - важная составляющая формирования городской среды. Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Так было и с прудом в Сокольниках. Здесь дно очистили от иловых отложений, демонтировали старое деревянное берегоукрепление, ложе дна выровняли и создали надежный водоупорный слой из многослойной, высокопрочной и эластичной мембраны.

Фото: Олеся Курпяева/РГ

Для поддержания качества воды создали три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях.

От основной акватории биоплато отделили габионами, чтобы исключить попадание в нее грунта и избежать неконтролируемого разрастания растительности.

Напомним, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"