Накануне Дня города Собянин наградил заслуженных москвичей

В канун дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды, награды города, а также премии Москвы в области литературы и искусства.

Глава города вручил госнаграды в соответствии с положением о государственных наградах от имени и по поручению президента РФ.

В частности, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден Калинкин Михаил Михайлович, специалист по ведению проектов культурно-просветительского характера Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены заслуги Крганова Альбира Рифкатовича - главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Централизованной религиозной организации духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" - в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укреплении дружбы между народами.

Этой же награды удостоен исполнительный продюсер автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области развлечений "РуКонцерт" Черкашин Руслан Игоревич - за большой вклад в реализацию социально значимых проектов.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан отмечены:

почетной грамотой президента Российской Федерации - Кононов Эдуард Геннадьевич, заместитель директора по безопасности и режиму парка "Зарядье";

благодарностью президента Российской Федерации - Бабченкова Елена Игоревна, руководитель проектов "Интеллектуальных социальных систем", Кочкин Вадим Юрьевич, директор департамента АО "Р-Фарм".

Группе москвичей были присвоены почетные звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Вручил мэр отличившимся и награды города Москвы. За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей награждены:

знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет - Бонами Дмитрий Маркович, директор школы №1413;

знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XХХ лет - Лопарев Сергей Юрьевич, директор всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова;

знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XХХ лет - Ишханян Константин Рафаэлович, генеральный директор ГУП г. Москвы "Мосводосток".

За вклад в развитие транспортной отрасли и многолетний добросовестный труд благодарность мэра Москвы объявлена Ларкину Николаю Викторовичу, слесарю по ремонту автомобилей кузовного участка Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода "СВАРЗ" и Школдину Андрею Викторовичу, заместителю начальника метрополитена - начальнику службы управления делами ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина".

За большой вклад в освещение социально значимых проектов и событий в городе Москве и многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетной грамотой правительства Москвы награжден Расторгуев Николай Вячеславович - председатель совета директоров радиостанции "Радио "Книга" ООО "Дом музыки".

Заслуги москвичей также отмечены почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", почетными званиями "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы".

Премии города в области литературы и искусства в Москве присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. Ежегодно вручается до 12 премий в размере 1 миллиона рублей.

За прошедшие годы лауреатами премии стали порядка 770 выдающихся деятелей культуры. Среди них Ирина Архипова, Алексей Баталов, Олег Борисов, Галина Волчек, Андрей Гончаров, Татьяна Доронина, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Леонид Зорин, Лев Кулиджанов, Георгий Свиридов, Владимир Спиваков, Микаэл Таривердиев, Владимир Трошин, Петр Фоменко, Родион Щедрин, Андрей Эшпай и многие другие.

В 2021 году лауреатами этой премии города стали еще 11 мастеров искусств:

в номинации "Изобразительное искусство":

Мессерер Борис Асафович, академик-секретарь отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств, руководитель Театрально-декорационной творческой мастерской - за выдающийся вклад в развитие театрально-декорационного искусства, многолетнюю творческую деятельность и персональные выставки последних лет;

в номинации "Искусствоведение":

Руднев Павел Андреевич, специалист по связям с общественностью, доцент кафедры искусствоведения Школы-студии (института) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А. П. Чехова - за создание книги "Драма памяти. Очерки истории российской драматургии 1950-2010-е";

в номинации "Музыкальное искусство":

Корчак Дмитрий Михайлович, преподаватель Академии хорового искусства имени В. С. Попова - за концертные программы 2018-2020 гг. и активную музыкально-просветительскую деятельность;

в номинации "Просветительская деятельность" (две премии):

Голдовский Борис Павлович, художественный руководитель Московского театра кукол - за большой вклад в развитие и популяризацию искусства кукольного театра, многолетнюю научную и педагогическую деятельность;

Груева Елена Георгиевна, редактор Московского театра на Таганке - за вклад в создание и реализацию проекта экспериментальной режиссерской лаборатории "Репетиции";

в номинации "Театральное искусство" (четыре премии):

Бадалов Карэн Карлосович, артист драмы - ведущий мастер сцены московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" - за исполнение главных ролей в спектаклях "В гостях у барона Мюнхгаузена", "Король Лир" и "Египетские ночи";

Писарев Евгений Александрович, художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Марголин Зиновий Эммануилович, художник-сценограф - за создание спектаклей "Влюбленный Шекспир", "Ложные признания" и плодотворную творческую деятельность;

Подгородинский Глеб Валерьевич, артист драмы высшей категории государственного академического Малого театра России - за исполнение главных ролей в спектаклях "Варвары", "Игроки" и "Тартюф";

Яковлев Антон Юрьевич, режиссер продюсерской компании "М-АРТ" - за постановку спектаклей "Макбет" в Московском драматическом театре на Малой Бронной и "Лес" в Московском академическом театре Сатиры;

номинация "Хореография":

Сизых Ольга Андреевна, артист балета высшей категории Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко - за исполнение ведущих партий в балетах "Призрачный бал", "Сюита в белом", "Жизель", "Дон Кихот".