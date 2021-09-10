Наталья Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс "Московская реставрация"

В столице завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Московская реставрация". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала: "В этом году на реставрационный конкурс Правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта "Активный гражданин"".

Конкурс пройдет в 11-й раз. На нем представлены разнообразные объекты культурного наследия: городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры.

Цель конкурса - определить самые значимые реставрационные проекты, реализованные в этом и прошлом годах, а также поощрить их авторов. Кроме того, конкурс способствуют развитию традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечению общественного интереса к памятникам истории и культуры. Премии будут присуждаться по основным номинациям:

- "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию";

- "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ";

- "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ";

- "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

Как отметил руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов: "В состав профессионального жюри входят опытные эксперты в области сохранения культурного наследия. В октябре они определят лауреатов конкурса. А традиционное награждение победителей состоится в декабре".

За десять лет проведения конкурса "Московская реставрация" его наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников столицы.

В числе победителей прошлых лет - Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, Большой зал Московской консерватории, павильон ВДНХ "Космос", ансамбль Миусского трамвайного депо и другие.