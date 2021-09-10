Школьникам рассказали, как пользоваться картой москвича

Карта москвича не только предоставляет льготу при пользовании общественным транспортом, но и позволяет бесплатно посещать выставки и другие культурные мероприятия. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

По данным столичных властей, картой москвича пользуются более 1,2 миллиона столичных школьников и студентов.

"Учащиеся школ, колледжей и вузов - это четверть всех держателей карты москвича. Кроме стандартных функций, связанных с проездом и оплатой покупок со скидкой, им доступны дополнительные возможности, которые помогают учиться и открывать для себя город", - рассказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Как отметил гендиректор, использовать карту можно для оплаты льготного проезда в метро, МЦК и наземном транспорте Москвы. Карта предоставляет 50-процентную скидку на пользование пригородной или дальней зоной МЦД (за исключением летнего периода). Карту можно использовать в качестве пропуска в образовательное учреждение и для покупки еды в столовой. Такой возможностью пользуются 15 тысяч школьников и студентов.

Эта карта позволяет записываться ко врачу в поликлиники, брать книги в библиотеках. А самое главное - позволяет бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и галерей в рамках проекта "Музеи - детям". Наиболее популярные музеи - Дарвиновский музей, Музей космонавтики и другие.