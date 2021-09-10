Служба занятости внедряет новые технологии для эффективного трудоустройства москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открыли кадровые центры для работодателей прямо у нас на площадке центра занятости населения. Это первая практика запуска такого формата трудоустройства, в котором примут участие представители крупных организаций. С одной стороны, технология ассессмент-центра поможет оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. С другой стороны, это очень удобно для соискателей. Они смогут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать всю подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе. Таким образом мы сможем расширить возможности по трудоустройству москвичей", - рассказала она.

В пилотном режиме новая технология была запущена совместно с Московским метрополитеном на площадке центра "Моя работа".

С начала августа 2021 года ежедневно HR-специалист мосметро отсматривал более 25 мотивированных кандидатов, подходящих под профили вакансий. За период реализации пилотного проекта собеседование в метрополитен прошло около 400 человек, при этом 80% из них проявили высокую степень мотивации к трудоустройству и получили направление на интересующие их позиции. Проект уже успел показать свою эффективность на реальных кейсах.

Сегодня в рамках IV Форума социальных инноваций регионов" состоялось торжественное подписание соглашения между Московским метрополитеном и центром "Моя работа". Сегодня совместный проект Московского метро и "Мосгортранса" в качестве единого центра подбора персонала предлагает современному рынку труда запрос на более чем 10 тысяч новых рабочих мест.

Стратегия долгосрочного взаимодействия будет включать постоянную работу кадрового центра метро на площадке центра занятости населения. Формат ассессмент-центра даст возможность получить постоянный поток подходящих кандидатов, из числа обращающихся в службу занятости, соискателей с желанием работать на заявленной позиции.

Найти работу москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения города Москвы.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг "Мои Документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются на улице Щепкина, дом 38, строение 1 и улице Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью, молодежи и малоимущих семей с детьми открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.