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10.09.2021 12:45
Рубрика: Экономика

Служба занятости внедряет новые технологии для эффективного трудоустройства москвичей

Текст: Любовь Проценко

Служба занятости внедряет новые технологии для эффективного трудоустройства москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы открыли кадровые центры для работодателей прямо у нас на площадке центра занятости населения. Это первая практика запуска такого формата трудоустройства, в котором примут участие представители крупных организаций. С одной стороны, технология ассессмент-центра поможет оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. С другой стороны, это очень удобно для соискателей. Они смогут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать всю подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе. Таким образом мы сможем расширить возможности по трудоустройству москвичей", - рассказала она.

В пилотном режиме новая технология была запущена совместно с Московским метрополитеном на площадке центра "Моя работа".

С начала августа 2021 года ежедневно HR-специалист мосметро отсматривал более 25 мотивированных кандидатов, подходящих под профили вакансий. За период реализации пилотного проекта собеседование в метрополитен прошло около 400 человек, при этом 80% из них проявили высокую степень мотивации к трудоустройству и получили направление на интересующие их позиции. Проект уже успел показать свою эффективность на реальных кейсах.

Сегодня в рамках IV Форума социальных инноваций регионов" состоялось торжественное подписание соглашения между Московским метрополитеном и центром "Моя работа". Сегодня совместный проект Московского метро и "Мосгортранса" в качестве единого центра подбора персонала предлагает современному рынку труда запрос на более чем 10 тысяч новых рабочих мест.

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Стратегия долгосрочного взаимодействия будет включать постоянную работу кадрового центра метро на площадке центра занятости населения. Формат ассессмент-центра даст возможность получить постоянный поток подходящих кандидатов, из числа обращающихся в службу занятости, соискателей с желанием работать на заявленной позиции.

Найти работу москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения города Москвы.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг "Мои Документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются на улице Щепкина, дом 38, строение 1 и улице Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью, молодежи и малоимущих семей с детьми открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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