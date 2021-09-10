Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

Новости

Банк России не будет вмешиваться в политику комиссий Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью отказалась от импорта лосося 16:49
Эксперты: Договоренности РФ и Беларуси по информбезопасности очень важны 16:39
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 16:38
Хуснуллин: На программу "Чистая вода" нужны дополнительные средства 16:25
Сенатор о продлении Евросоюзом санкций против РФ: Это лишь дань моде 16:23
Набиуллина рассказала о гармонизации монетарной политики с Беларусью 16:23
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе 16:19
В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ 16:15
Музыкант Эд Ширан представил видео и сингл из готовящего к выходу альбома 16:13
Новый этап интеграции РФ и Беларуси напрямую затронет жителей двух стран 16:11
Матвиенко: Совфед проконтролирует реализацию программы развития Таганрога 16:10
Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок 16:00
Набиуллина допустила ключевую ставку выше 7% 16:00
Путин призвал добиваться прозрачного судейства в спорте 15:56
Талибы опровергли сообщения о проведении 11 сентября инаугурации правительства 15:48
ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса 15:37
На подготовку российских спортсменов к ОИ-2020 потрачено 20 млрд рублей 15:30
Фейки о "заболевших" на учениях "Запад" военнослужащих распространяли из Украины 15:25
Россия увеличила ввоз из-за рубежа рыбы и растительных масел 15:18
Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему 15:16
ВЦИОМ: За последние четыре года россияне стали реже жениться 15:13
Путин удвоил премию за вклад в укрепление единства российской нации 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 15:57
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте поделился, как в столице принимаются и отменяются ограничения из-за пандемии. С сожалением констатировал, что городские власти часто упрекают и за излишнюю жесткость ограничительных мер, и за их отмену. Но для правительства Москвы главное, по его словам, - это обеспечить медицинскую помощь москвичам, чтобы ни один житель не остался ни без амбулаторной, ни без стационарной, ни без скорой помощи.

"Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение (в период пандемии), создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, их вводим. Вводим исходя из той ситуации, которая складывается", - сказал он.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как Москва отметит свой День рождения

С другой стороны, подчеркивает мэр, не менее важно дать возможность городу нормально жить, работать его экономике. Вот почему так нужны именно сбалансированные меры. И ответственность за принятие таких мер, мэр берет на себя.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта