Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

"Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение (в период пандемии), создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, их вводим. Вводим исходя из той ситуации, которая складывается", - сказал он.

С другой стороны, подчеркивает мэр, не менее важно дать возможность городу нормально жить, работать его экономике. Вот почему так нужны именно сбалансированные меры. И ответственность за принятие таких мер, мэр берет на себя.