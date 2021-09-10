Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте поделился, как в столице принимаются и отменяются ограничения из-за пандемии. С сожалением констатировал, что городские власти часто упрекают и за излишнюю жесткость ограничительных мер, и за их отмену. Но для правительства Москвы главное, по его словам, - это обеспечить медицинскую помощь москвичам, чтобы ни один житель не остался ни без амбулаторной, ни без стационарной, ни без скорой помощи.
"Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение (в период пандемии), создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры (по предотвращению распространения коронавируса) должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, их вводим. Вводим исходя из той ситуации, которая складывается", - сказал он.
С другой стороны, подчеркивает мэр, не менее важно дать возможность городу нормально жить, работать его экономике. Вот почему так нужны именно сбалансированные меры. И ответственность за принятие таких мер, мэр берет на себя.