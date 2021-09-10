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10.09.2021 13:58
Рубрика: Власть

Собянин: Строительство дворца единоборств в "Лужниках" завершится до конца года

Текст: Любовь Проценко
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В последнее десятилетие в Москве активно создается инфраструктура практически для всех видов спорта. Сейчас строится один уникальный дворец, где под одной крышей создаются два центра мирового уровня - центр бокса и центр самбо. "Надеюсь, что строительство в ближайшее время будет завершено", - сказал, осмотрев работ, мэр Москвы Сергей Собянин.

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Объединяет эти центры то, что в каждом из них будет возможность как для тренировок спортсменов, так и для проведения соревнований мирового уровня. Это важно, так как недавно Международный олимпийский комитет принял решение включить самбо в число олимпийских видов спорта. "Я думаю, что московские спортсмены, Москва внесут свой вклад в этот замечательный вид спорта и подарят всем жителям и любителям самбо новые победы и новые интересные соревнования", - отметил мэр.

Пока в городе занимаются самбо 47 тысяч взрослых и детей. У них для этого имеется 145 залов. Но второго такого, как строится в "Лужниках", нет больше не только Москве, но и в мире. Концепцию дворца архитекторы разработали совместно с Международными федерациями самбо и бокса Москвы. Два симметричных спортивных сооружения объединены общим фасадом, но функционировать они будут независимо друг от друга. У каждого из них свой отдельный вход, своя парковка. В центре самбо предусмотрены зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей и VIP-ложей и тренировочный зал также на три ковра. В центре бокса - зал соревнований на два ринга на 2000 зрителей, с местами для инвалидов и также VIP-ложей плюс тренировочный зал на три боксерских ринга. У каждого из центров свои спортивно-оздоровительные бассейны, сауны, хаммамы, медико-восстановительные комплексы, игровые залы для занятий волейболом, баскетболом и бадминтоном.

Зал бокса тоже наверняка пустовать не будет - и этот вид спорта достаточно популярен в Москве. Им занимаются 29 тысяч москвичей самого разного возраста. Для них в настоящее время оборудованы 329 спортивных залов. 580 спортсменов представляют спортивную команду столицы.

Особенность здания - зеркальный потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, которые находятся на улице - архитектурное решение, которое впервые использовано в подобных спортивных сооружениях.

По своему наполнению спорткомплекс полностью соответствует всем международным требованиям для проведения мировых чемпионатов. "Надеюсь, что уже в первом полугодии следующего года дворец примет первые соревнования и первых спортсменов", - заключил Собянин.

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