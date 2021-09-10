Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве

По факту отравления семьи из Москвы арбузом и гибели двух человек возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Москве.

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в Москве, семья была госпитализирована в больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По поручению руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Следователи выехали в городскую больницу, расследование продолжается.

Как ранее сообщала прокуратура Москвы, после отравления скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии. Арбуз они купили 8 сентября в магазине на юго-востоке столицы.