Новости

Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 18:03
В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей 17:56
Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма 17:55
"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом 17:31
Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд 17:30
Талибы захватили в Панджшере большой склад с орудием 17:28
Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта" 17:25
Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве 17:17
Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 17:13
Банк России не будет вмешиваться в ценовую политику Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью отказалась от импорта лосося 16:49
Эксперты: Договоренности РФ и Беларуси по информбезопасности очень важны 16:39
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 16:38
Хуснуллин: На программу "Чистая вода" нужны дополнительные средства 16:25
Сенатор о продлении Евросоюзом санкций против РФ: Это лишь дань моде 16:23
Набиуллина рассказала о гармонизации монетарной политики с Беларусью 16:23
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе 16:19
В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ 16:15
Музыкант Эд Ширан представил видео и сингл из готовящего к выходу альбома 16:13
Новый этап интеграции РФ и Беларуси напрямую затронет жителей двух стран 16:11
Матвиенко: Совфед проконтролирует реализацию программы развития Таганрога 16:10
Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок 16:00
Набиуллина допустила ключевую ставку выше 7% 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве

Текст: Ирина Огилько

По факту отравления семьи из Москвы арбузом и гибели двух человек возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Москве.

Фото: iStock
Токсиколог указал на внешнюю особенность опасного арбуза

"По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в Москве, семья была госпитализирована в больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По поручению руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Следователи выехали в городскую больницу, расследование продолжается.

Как ранее сообщала прокуратура Москвы, после отравления скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии. Арбуз они купили 8 сентября в магазине на юго-востоке столицы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Москва Прокуратура Москвы ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе