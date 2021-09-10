В Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

Ко Дню города фонтаны, тоннели, памятники и другие объекты привели в порядок. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры, - отметил Петр Бирюков. - Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную".

Заммэра рассказал, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

В преддверии осенне-зимнего периода в столице проведена первая мойка дорог и тротуаров с применением специального шампуня. Он безвреден для окружающей среды и дорожного полотна, с его помощью с асфальта смывают мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что ко Дню города привели в порядок столичные цветники. Особое внимание уделили клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.