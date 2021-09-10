В Подмосковье Фиксики учат детей безопасности на дорогах

Новости

Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора 12:34
ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний 12:17
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом 12:10
Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы 12:04
Названы самые грязные российские реки 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19 12:02
Как воспитанники детсада в Казани изучают три языка 12:02
Большинство работающих россиян хотели бы найти подработку 11:47
В Москве отреагировали на слова Зеленского о возможности войны с Россией 11:43
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября 11:43
Самолет Анталья - Белгород совершил экстренную посадку 11:23
В Ингушетии директор школы трудоустроила в котельную 28 родственников 11:19
Шнобелевскую премию вручили за доказательство защитных свойств бороды 11:05
В Беларуси состоится заседание совмина Союзного государства 10:52
В Москве почти на 40% снизилось число погибших в "пьяных авариях" 10:47
Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с Зиничевым 10:41
В волгоградской сельской школе появился 17-летний первоклассник 10:30
Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города 10:26
В Дании сняли все антиковидные ограничения 10:23
На Енисее под Красноярском обнаружили 200-метровое нефтяное пятно 10:15
Рябков: В Центральной Азии может образоваться "безопасная гавань" для террористов 10:03
Серия землетрясений произошла на границе Тувы и Иркутской области 09:51
ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин 09:35
Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 11:30
Рубрика: Культура

В Подмосковье Фиксики учат детей безопасности на дорогах

Текст: Ирина Рыбникова
В Подмосковье сегодня состоялась премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", созданного по инициативе ГИБДД и главного управления по информационной политике Московской области. Мультик посвящен правилам безопасности при поездках на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и моноколесах.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"С просьбой донести до детей правила безопасности при поездках на новомодных средствах передвижения выступил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов. Мы подумали и решили, что рассказывать об этих правилах должны те, кто говорит с детьми на одном языке. Так родилась идея снять тематический мультфильм", - рассказывает министр информационной политики области Анастасия Звягина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
МВД и Минтрансу поручено подготовить предложения по новой редакции ПДД

Первыми зрителями мультфильма стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса "Звезда ЮИД" из Подмосковья. Перед премьерой можно было посетить выставочную зону, подготовленную управлением Госавтоинспекции региона, и тематические интерактивы. "В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что те, кто смотрел мультфильм, будут более аккуратными на дороге", - отметил Виктор Кузнецов.

Фиксики в качестве главных героев были выбраны не случайно, они одни из самых популярных персонажей детских мультиков. "Мы очень рады участвовать в этом проекте. Уже сегодня проект будет доступен на онлайн-площадках и в YouTube, - сообщил гендиректор ГК "Рики", правообладатель "Фиксиков" Марк Завадский. Мультфильм также планируется показывать на занятиях по безопасности младшим школьникам и воспитанникам детских садов.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги