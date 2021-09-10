В Подмосковье Фиксики учат детей безопасности на дорогах

В Подмосковье сегодня состоялась премьера анимационного фильма "Фиксики - Гироскутер", созданного по инициативе ГИБДД и главного управления по информационной политике Московской области. Мультик посвящен правилам безопасности при поездках на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и моноколесах.

"С просьбой донести до детей правила безопасности при поездках на новомодных средствах передвижения выступил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов. Мы подумали и решили, что рассказывать об этих правилах должны те, кто говорит с детьми на одном языке. Так родилась идея снять тематический мультфильм", - рассказывает министр информационной политики области Анастасия Звягина.

Первыми зрителями мультфильма стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса "Звезда ЮИД" из Подмосковья. Перед премьерой можно было посетить выставочную зону, подготовленную управлением Госавтоинспекции региона, и тематические интерактивы. "В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что те, кто смотрел мультфильм, будут более аккуратными на дороге", - отметил Виктор Кузнецов.

Фиксики в качестве главных героев были выбраны не случайно, они одни из самых популярных персонажей детских мультиков. "Мы очень рады участвовать в этом проекте. Уже сегодня проект будет доступен на онлайн-площадках и в YouTube, - сообщил гендиректор ГК "Рики", правообладатель "Фиксиков" Марк Завадский. Мультфильм также планируется показывать на занятиях по безопасности младшим школьникам и воспитанникам детских садов.