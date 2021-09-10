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10.09.2021 12:04
Рубрика: Власть

Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы

Текст: Любовь Проценко

Москва занимается клиентоцентричностью во всех сферах на протяжении последних 10 лет, и городу удалось добиться существенных результатов, которые признаны жителями города и экспертным сообществом. Однако клиентоцентричность государства отличается от бизнеса - у властей есть ряд особенностей, из-за которых появляется необходимость принимать непопулярные решения на благо жителей. Об этом на площадке Форума социальных инноваций регионов говорила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова поздравила москвичей с 10-летием создания центров госуслуг "Мои документы"

"Последние 1,5 года все говорят о клиентоцентричности и пациентоцентричности. Десять лет назад, когда мы начинали эту дискуссию, на повестке стоял вопрос - а может ли быть государство клиентоцентричным? Тогда нам говорили, что это невозможно. Но мы не поверили и стали работать в направлении клиентоцентричного города", - рассказала Анастасия Ракова.f Она пояснила, что когда мы говорим о клиентоориентированности государства или города в сравнении с бизнесом ситуация осложняется несколькими факторами.

"Для бизнеса клиентоцентричность - это слушать и слышать клиента, и это жесткий закон. Точно так же надо делать, когда речь идет о предоставлении госуслуг и сервисов. Это и запись в школу, и выплаты пособий, и выдача справок и документов. Максимальное количество услуг мы постарались переместить в цифру, отменили ненужные справки и продолжаем работать в этом направлении. Однако мы вынуждены не только отрабатывать технологию, мы каждый день принимаем решения в сфере развития территорий, социальных сфер. И часто нельзя ориентироваться только на мнение горожан, потому что есть совокупность факторов, которая не дает это сделать. Например, разные целевые аудитории - есть бабушки, которые хотят тихий двор, есть мамы, которые хотят площадку для детей, есть мужчины, которые хотят парковку. И нельзя следовать за желаниями одной группы. Второе - государство одновременно должно развивать все - от транспорта до пространства. А развивать одновременно все направления и удовлетворять все интересы - это очень сложно", - объяснила вице-мэр.

Заммэра подчеркнула, что в силу сложности, многогранности подобных решений, действия власти иногда могут на первый взгляд не соотноситься с принципом клиентоориентированности. Но по факту, именно интересы горожан стоят во главе угла в таких сложных вопросах. И порой принять непопулярное решение во благо горожан - и есть проявление клиентоцентричности государства.

"С точки зрения государства клиентоцентричность - это умение слышать и слушать людей и поступать так, чтобы соблюдать их интересы, даже если это не всегда популярные решения. Когда в интересах горожан принимаются непопулярные решения, их нельзя назвать неклиентоцентричными. Например, изменения в медицине. Создавая новые больницы, мы вынуждены закрывать старые, а до новой нужно минут 10-15 доехать на автобусе. А для жителей это неудобно. Но в отремонтированные старые здания невозможно, например, поставить новую технику и обеспечить качественный сервис. Или другой пример - чтобы врач сохранял свою высокою компетентность и профессионализм, он каждый день должен работать с большим потоком разных пациентов", - пояснила Анастасия Ракова.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Отдельно заммэра обратила внимание на то, что у государства есть не только внешние клиенты, жители города, но и внутренние - сотрудники. И чтобы ставить вопрос о клиентоцентричности, нужно в первую очередь с уважением относиться к ним самим. Создавать комфортные условия для их работы, современные инструменты и оборудование, возможности для профессионального развития. "Мы создавали центры госуслуг и тогда уже понимали, кто же наш потребитель. Но чтобы клиентоцентрированность существовала на практике, в первую очередь на себе ее должны почувствовать сотрудники. Создали ли мы для работников МФЦ условия для комфортной работы? Сначала надо создать условия, потом требовать искренний сервис. Сейчас эта практика, отработанная в центрах госуслуг, транслируется в медицинскую отрасль. Надеюсь, что медработники ощущают, что мы двигаемся в сторону того, чтобы быть клиентоориентированными для врачей. Пересматриваем процессы, чтобы у врача было время заниматься пациентом. И даже новая форма - вклад в создание комфортных условий", - отметила Анастасия Ракова.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для желающих посетить мероприятие очно требуется только электронная регистрация на сайте и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.

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