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10.09.2021 13:05

Владимирский драмтеатр будет возрожден в новом качестве

Владимирский губернатор поставил задачу не просто восстановить пострадавший от пожара театр, но сделать его соответствующим последним мировым трендам.

В июне 2020 года здание главного областного храма Мельпомены во время проведения ремонтных работ серьезно пострадало от пожара. Сегодня регион готовится не просто к восстановлению, а к полному техническому переоснащению своей главной театральной сцены. Ожидается, что обновление драмтеатра откроет новую эру в культурной жизни области.

Фото: Администрация Владимирской области
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9 сентября на выездном совещании губернатору и журналистам презентовали дизайн-проект реконструкции здания (проектно-сметная документация находится на госэкспертизе). Согласно этому документу, в театре появятся новые функциональные зоны - для чтения, для выхода в Интернет, новое современное оборудование, например, телескопическая сцена с возможностью 3D-моделирования реквизита. Суперсовременные технологии помогут зрителю полностью погрузиться в атмосферу искусства. Планируется, что театральный буфет, или интернет-кафе, будет работать без привязки к времени показа спектаклей, а целый день, чтобы люди могли прийти сюда, выпить чашку кофе и пообщаться.

Главный инженер подрядной организации, отвечающей за оснащение объекта оборудованием, пояснил, что обновленный театр будет иметь мало аналогов в России, он будет равен и даже превзойдет по техническому оснащению многие театральные площадки Москвы и Санкт-Петербурга.

- Мы кардинально изменим всю нашу работу. Хотим, чтобы появились открытые репетиции для всех желающих, а на прилегающей к театру территории также кипела насыщенная культурная жизнь. Планируем задействовать каждый метр вокруг, организовывать летние уличные представления, тематические перформансы, - откликнулся директор областного театра драмы Борис Гунин на инициативу главы региона творчески обустроить не только само здание, но и территорию вокруг него, вдохнуть жизнь в закованные в бетон площадки.

Здание театра признано объектом культурного наследия, поэтому проектировщики максимально бережно отнеслись к его интерьерам и постарались воссоздать их первоначальный вид и "дух ушедшей эпохи". При этом и артистам, и зрителям будет обеспечен современный, высокий уровень комфорта. Главный драмтеатр Владимирской области станет максимально доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья, причем не только для маломобильных граждан. Для зрителей с проблемами слуха и зрения спектакли будут сопровождаться сурдо- и тифлокомментированием.

Иностранные гости также смогут приобщаться к российскому театральному искусству с комфортом, что очень важно для популярного у туристов региона. Для них будет доступен синхронный перевод спектаклей по аналогии с экскурсиями в ведущих музеях нашей страны и мира. Появится возможность видеопоказов представлений.

Проектом предусмотрена также современная система противопожарной безопасности, которая оградит от дыма и огня и людей, и культурное достояние. Полную реконструкцию театра планируется завершить в 2023 году.

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