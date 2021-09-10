Амурских железнодорожников будут судить по делу о сходе локомотива

В Приамурье направлено в суд уголовное дело, фигурантами которого стали два работника локомотивного депо в Тынде. Машиниста и его помощника обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила), сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, 16 февраля мужчины приняли исправный тепловоз с 55-ю вагонами с углем и отправились в рейс. Во время движения на перегоне между станциями Тында и Юктали они, отвлекшись от управления, начали переговариваться по рации с локомотивной бригадой встречного поезда, из-за чего не заметили красный сигнал светофора и врезались в тупиковую призму.

"В результате допущен сход и опрокидывание пяти секций тепловоза, чем причинен ущерб ОАО "РЖД" на сумму более 27 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.

Известно, что при опрокидывании вагонов было повреждено 50 метров железнодорожного полотна. Машинист поезда получил травмы.