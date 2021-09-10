На Камчатке учителя физкультуры оштрафовали за призывы к убийствам

За публичные призывы к экстремистской деятельности в сети Интернет осужден житель камчатского села Мильково. Мужчина работал учителем физкультуры в местной школе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы краевого управления ФСБ, в начале 2017 года физрук разместил на своей странице "ВКонтакте" сообщение с призывом убивать людей определенной национальности. Кроме того, он опубликовал там аудиофайл и видеоролик, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, а также нацистскую свастику.

В ходе расследования мужчина раскаялся в содеянном и, пытаясь загладить свою вину, подарил четыре картины сельской библиотеке. Благодаря этому поступку виновному удалось избежать уголовной ответственности. Суд назначил ему только штраф в 20 тысяч рублей.