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10.09.2021 06:52
Рубрика: Происшествия

На Камчатке учителя физкультуры оштрафовали за призывы к убийствам

Текст: Дина Непомнящая

За публичные призывы к экстремистской деятельности в сети Интернет осужден житель камчатского села Мильково. Мужчина работал учителем физкультуры в местной школе.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы краевого управления ФСБ, в начале 2017 года физрук разместил на своей странице "ВКонтакте" сообщение с призывом убивать людей определенной национальности. Кроме того, он опубликовал там аудиофайл и видеоролик, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, а также нацистскую свастику.

В ходе расследования мужчина раскаялся в содеянном и, пытаясь загладить свою вину, подарил четыре картины сельской библиотеке. Благодаря этому поступку виновному удалось избежать уголовной ответственности. Суд назначил ему только штраф в 20 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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