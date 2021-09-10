"Ростелеком-Солар" разработал решение для киберзащиты региональных организаций

"Ростелеком-Солар", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS и объявила о трансформации данной экосистемы. Центр будет обеспечивать киберзащиту региональных госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных субъектах Федерации.

Среди ключевых заказчиков Solar MSS - региональные госорганы, банки, ритейл, промышленность, энергетика, транспорт, логистика, учреждения образования и здравоохранения. Перевод экспертизы в регион позволил без потери качества сформировать оптимальный подход к ценообразованию услуги. Теперь сервисы Solar MSS стали доступнее для более широкого круга компаний, в том числе для тех, которые какое-то время назад не могли позволить себе высокопрофессиональную защиту от атак. При этом по сравнению с проектами классической закупки и внедрения тех же технологий сервисная модель не только избавляет компании от крупных капитальных затрат на старте, но и обеспечивает экономию в среднем порядка 40 процентов на горизонте пяти лет.

По словам вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова, почти 40 процентов организаций сегмента среднего бизнеса сталкивались с киберинцидентами в 2020 году, при этом вследствие бюджетного и кадрового дефицита им не удавалось обеспечить полноценную защиту. Существующие на рынке сервисные предложения, как правило, представляют собой набор разрозненных технологий без аналитического сопровождения. Такой подход не решает проблемы компаний и фактически оставляет их один на один с атаками-пандемиями и сложными угрозами, с которыми сегодня сталкивается даже средний бизнес и небольшие региональные государственные организации.

Ключевым преимуществом Solar MSS для заказчиков является подход, ориентированный на решение конечной задачи организации в сфере кибербезопасности, а не на точечное предоставление технологий. Заказчики получают комплексную киберзащиту бизнес-активов силами внешней экспертной команды через "единое окно" взаимодействия, а также могут легко контролировать и оценивать эффективность сервисов. Политики безопасности различных технологий защиты синхронизируются за счет взаимоувязанности этих технологий, а в личном кабинете пользователя формируются аналитические отчеты для оценки качества комплексной защиты от угроз.

"Трансформация экосистемы Solar MSS сделала ее универсальным решением для обеспечения кибербезопасности региональных организаций крупного и среднего размера. Главная ценность, которую получает заказчик - это круглосуточная киберзащита не конкретных объектов, а бизнес-активов целиком с учетом актуальных для него угроз. Она достигается за счет экспертизы крупнейшего сервис-провайдера, которую практически невозможно вырастить внутри компании, если ее основная деятельность не связана с ИБ, - отметил Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании "Ростелеком-Солар". - Поддержку сервисов Solar MSS обеспечивает выделенная региональная команда экспертов с профильной специализацией. При этом экосистема постоянно развивается с учетом возникающих киберугроз: мы регулярно тестируем в нашей лаборатории современные технологии и прорабатываем новые решения для заказчиков".

Согласно данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC за 2020 год, чаще всего кибератаки в регионах связаны с распространением вредоносного ПО (в т.ч. вирусов-шифровальщиков) и использованием веб-уязвимостей. В зависимости от региона доля каждого из этих типов инцидентов составляет 30-40%. Поэтому эксперты "Ростелеком-Солар" дополнили существующий портфель решениями "под ключ" (бандлами) по комплексной защите онлайн-ресурсов, противодействию фишингу и вирусам-шифровальщикам, а также построению центров ГосСОПКА. Каждый из бандлов предоставляется в трех вариантах исполнения - от базового, обеспечивающего необходимый минимум защиты и требующего минимальных инвестиций, до профессионального, учитывающего все вектора атаки. В Дальневосточном федеральном округе в прошлом году было выявлено 184 тысячи кибератак. Из них 28% - это распространение вредоносного ПО, 42% - атаки на веб-приложения, 8% - DDoS-атаки.

Для защиты ключевых государственных инфраструктур сформировано отдельное комплексное предложение по обеспечению безопасности всего региона и всех государственных объектов и систем "под ключ". Данный подход реализует высочайший уровень эшелонированной защиты и учитывает требования регуляторов.

Благодаря изменениям в технологической составляющей платформы Solar MSS сократились сроки доставки сервисов. Сегодня 70% из них доступны бесконтактно (из облака) и подключаются за 2-3 дня, что позволяет реализовать защиту даже во время развивающейся атаки. Для решений по защите периметра, которые требуют установки устройств на площадке заказчика, скорость подключения выросла более чем в 2 раза за счет увеличения количества складов с оборудованием и существенной автоматизации процесса развертывания. При этом количество схем подключения подобных сервисов увеличилось до 20 возможных вариантов, что позволяет бесшовно интегрировать их фактически в любую инфраструктуру заказчика. Кроме того, обновленная сетевая архитектура Solar MSS теперь дает возможность подключать решения любых вендоров, а значит, снизить риски, связанные с санкциями.

Справка

"Ростелеком-Солар" - компания группы ПАО "Ростелеком". Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

Solar MSS - крупнейшая в России экосистема сервисов кибербезопасности по подписке. Сервисы защищают от всего спектра угроз и решают комплексные задачи кибербезопасности. Эксперты "Ростелеком-Солар" осуществляют все работы с учетом специфики каждого региона, профиля и масштаба компании в режиме 24×7. Разнообразие технологий в составе экосистемы и партнерство с ведущими поставщиками ИБ позволяют предоставить клиентам широкий выбор вариантов сервисов и снизить санкционные риски.

Материал подготовлен ПАО "Ростелеком"