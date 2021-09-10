Трутнев рассказал о стоимости жилья в новом городе на Дальнем Востоке

Стоимость жилья в новом городе Спутник на Дальнем Востоке будет намного дешевле, чем во Владивостоке. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если у нас есть возможность выделить большую площадку под застройку, а у нас есть такая возможность, подвести туда инфраструктуру и построить там жилье, которое будет намного дешевле тех цен, которые сегодня существуют, немножко продавить цены в регионе и помочь людям купить жилье - это же замечательно", - сказал он.

Напомним, соглашение о создании города Спутник было подписано на Восточном экономическом форуме. Город будет расположен на территории опережающего социально- экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что численность жителей Спутника составит 300 тысяч человек, в рамках проекта будет построено 2,8 миллиона квадратных метров жилья.