Во Владивостоке сдали первый построенный под инвестквоты краболов

В пятницу во Владивостоке сдали заказчику первый построенный на Дальнем Востоке по программе инвестиционных квот краболов. Во время торжественной церемонии на судне, которое носит имя "Охотск", был поднят государственный флаг России.

Недавно краболов завершил ходовые испытания. Как отмечают на АО "Восточная верфь", строившем судно, его основные системы прошли проверку и показали свою полную работоспособность.

- "Охотск" отлично показал себя в море: заказчики, представители поставщиков оборудования из Японии, а также работники предприятия отмечают высокие характеристики судна. Постоянный контроль процесса постройки, скрупулезная проверка каждого элемента краболова на этапе швартовных испытаний позволяют крайне эффективно и быстро работать на ходовом этапе, - рассказал исполнительный директор АО "Восточная верфь" Василий Молодцов. - Это важный шаг в развитии предприятия, ведь мы первыми на Дальнем Востоке построили краболовное судно в рамках президентской программы "Квоты под киль" и планируем сдать его с опережением графика более чем на месяц.

Параллельно с ходовыми испытаниями первого дальневосточного краболова на Восточной верфи готовятся к спуску второго судна аналогичного проекта, получившего имя "Аян". 21 июня состоялась его выкатка из эллинга на доковую набережную, где корпус судна подвергся пескоструйной очистке, после чего был положен первый слой грунта. Предприятие намерено сдать "Аян" в этом же году, опередив контрактные сроки сдачи не менее чем на 5 месяцев.