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10.09.2021 18:42
Рубрика: Экономика

Башкирия - в лидерах по реализации нацпроекта "Производительность труда"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Республика Башкортостан входит в пятерку регионов Российской Федерации по количеству предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". В нацпроект было вовлечено 115 республиканских предприятий. Еще с двумя промышленными предприятиями соглашения подписали уже в рамках третьего Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021".
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/

На сессии, посвященной теме реализации данного нацпроекта, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов отметил: хоть работа и идет успешно, и большая часть предприятий довольна получаемыми в рамках нацпроекта услугами, этого недостаточно. Александр Молодцов напомнил о запуске цифровой экосистемы повышения производительности труда для компаний-участников нацпроекта. На первом этапе к нему смогут присоединиться 100 предприятий, которые после изучения производства и оценки цифровой зрелости получат рекомендации по повышению производительности труда.

Фото: https://photo.forum-zauralye.com
Башкирия планирует привлечь инвестиций на 80 млрд рублей

Директор центра научно-технического прогнозирования Александр Чуров признал: поддержка промышленности компаний и увеличение производительности - важные темы, но привел данные Всемирного экономического форума, в соответствии с которыми к 2025 году около 85 миллионов рабочих мест исчезнут вследствие роботизации и применения технологий искусственного интеллекта.

- Если посмотреть на структуру занятости в России, то с точки зрения замены человеческого труда машинным, она самая уязвимая. Мы не должны также забывать про социальную обязанность корпоративных и социально ответственных компаний. Это достаточно непростая задача. Однако руководители крупнейших и средних компаний в России признаются: в ближайшие пять лет от 10 до 20 процентов сотрудников могут быть уволены вследствие применений технологий искусственного интеллекта. А эксперты и ученые, в свою очередь, отмечают, что от трети до половины российских работников уже сейчас заменены различными технологиями, - заметил Александр Чуров.

Как отметил руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Башкортостан Руслан Нуртдинов, страх перед роботизацией и вероятным сокращением штата - одни из причин, из-за которых не все предприятия спешат стать участниками нацпроекта по повышению производительности труда.

- Часто проблемы возникают не только из-за неготовности предприятия, но и активного сопротивления сотрудников, которые боятся, что в итоге произойдет сокращение персонала. Не все понимают: наша работа направлена на повышение эффективности производственных процессов, - отметил Руслан Нуртдинов.

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрата Фахретдинова, повышать производительность без технологического обновления невозможно, однако при этом мало приобрести оборудование, нужно изменить под него всю инфраструктуру предприятия.

- На некоторых республиканских предприятиях приобрели роботизированные установки, но производительность снизилась. Это связано с тем, что вся производственная система не была готова к резкому скачку переработки. То есть на одном конце была нехватка и ожидание, на другом конце - переизбыток и проблема со складированием. Соответственно, здесь главное - улучшение всей инфраструктуры предприятия, необходимой для успешной реализации проекта на предприятии, - объяснил Айрат Фахретдинов.

Фото: https://forum-zauralye.com/
Пять инвестпроектов поддержали на инвестчасе на бизнес-форуме в Башкирии

Он подчеркнул: при разработке мер поддержки в большей степени предприниматели и инвесторы говорят, что им нужна не столько финансовая поддержка, сколько помощь в сбыте продукции. Поэтому в Башкортостане в последнее время начали активно использовать офсетные контракты и многие другие механизмы, которые позволяют решить эту проблему. Также Айрат Фахретдинов заметил: наиболее устойчивыми в период кризиса оказались самодостаточные компании, так как зависимость от других предприятий значительно увеличивают риски потерь.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова на сессии сообщила, что республика по всем показателям рынка труда вышла на допандемийные значения. И теперь количество безработных в регионе вдвое меньше чем вакансий.

- Фактически налицо дефицит кадров,- сказала Ленара Иванова. - Структура экономики действительно меняется, пандемия ускорила процесс цифровизации, и мы оказались в новой реальности. Сегодня самый большой процент занятых в сфере экономики - 16 процентов, а на втором месте образование и обрабатывающее производство. Мы стараемся прогнозировать потребности рынка. Но остается проблема: работодатели не знают, кто им нужен и в каком количестве. А ведь наши центры занятости могут направить граждан на обучение практически по любым компетенциям, для этого нужны только заявки от предприятий.

Кстати, Башкирия - в тройке лидеров среди регионов России по количеству обученных сотрудников в рамках нацпроекта "Производительность труда": около двух тысяч работников предприятий и представителей региональных команд республики получили знания по основам бережливого производства.

В регионах Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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