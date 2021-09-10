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10.09.2021 17:09
Рубрика: Власть

Фармпредприятия ОЭЗ "Тольятти" в 2021-м инвестировали 2,4 миллиарда рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

Предприятия, действующие на территории особой экономической зоны "Тольятти", продолжают успешное развитие. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно развиваются инвестиционные площадки, формируется благоприятный инвестиционный климат.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение, - отмечал в своем послании глава региона.

ОЭЗ "Тольятти" - флагман привлечения инвестиций в регион. Здесь инвесторам предлагают земельные участки, всю необходимую инфраструктуру, налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, а также особый административный режим - каждый проект находится на личном контроле главы региона и областного правительства.

На площадку ОЭЗ заходят новые инвесторы. Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов различных направлений деятельности. Двенадцать предприятий уже запущены, остальные находятся в стадии строительства и проектирования. Изначально площадка была местом притяжения производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Сегодня здесь представлены предприятия самых разных видов деятельности.

- Мы успешно развиваем в ОЭЗ "Тольятти" фармацевтический кластер, который уже стал вторым после автокомпонентных производств. Свои предприятия на нашей флагманской инвестплощадке уже разместили "Озон Фарм", "Озон Медика", "Мабскейл", "СЗМИ" и "Полифарм", - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Благодаря слаженной работе команды губернатора, специалистов нашего министерства, управляющей компании ОЭЗ и наших резидентов, в 2021 году инвестиции этих предприятий составили более 2,4 миллиарда рублей, а выручка - 1,1 миллиарда рублей. Только за второй квартал этого года эти резиденты направили на развитие своих проектов 1,9 миллиарда рублей - это в 3,8 раза больше объема инвестиций первого квартала.

Помимо привлечения дополнительных инвестиций и выпуска стратегически важной для сохранения здоровья населения продукции, предприятия создают новые рабочие места для горожан. Сегодня на производствах этого кластера трудятся 562 человека.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области - самый высокий темп роста инвестиций за 10 лет

Направление, связанное со здравоохранением, заметно усилило новое предприятие - ООО "Самарский завод медицинских изделий". Современное производство было открыто в ОЭЗ в марте. Завод по выпуску нитриловых перчаток является уникальным в масштабах страны - СЗМИ стал первым подобным производством полного цикла в России. Инвестиции в строительство завода составили 730 миллионов рублей. На проектную мощность - 108 миллионов пар в год - завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

- Нам удалось в кратчайшие сроки запустить крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала и выйти на проектную мощность. Несмотря на то, что завершающий этап строительства и закупки оборудования пришелся на 2020 год, пандемия не повлияла на сроки открытия предприятия. Самарской области созданы очень комфортные условия для инвесторов и прилагаются все усилия для того, чтобы бизнес заходил в регион, надежно себя чувствовал сегодня и с уверенностью смотрел в завтрашний день. Сейчас вместе с региональными властями прорабатывается вопрос о расширении производства СЗМИ для того, чтобы наша продукция могла быть полностью локализована в России, - отметил директор предприятия Александр Земсков.

27 июля в ОЭЗ состоялось торжественное открытие второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Теперь здесь выпускается более 40 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Всю необходимую поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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