Фармпредприятия ОЭЗ "Тольятти" в 2021-м инвестировали 2,4 миллиарда рублей

Предприятия, действующие на территории особой экономической зоны "Тольятти", продолжают успешное развитие. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно развиваются инвестиционные площадки, формируется благоприятный инвестиционный климат.

- Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение, - отмечал в своем послании глава региона.

ОЭЗ "Тольятти" - флагман привлечения инвестиций в регион. Здесь инвесторам предлагают земельные участки, всю необходимую инфраструктуру, налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, а также особый административный режим - каждый проект находится на личном контроле главы региона и областного правительства.

На площадку ОЭЗ заходят новые инвесторы. Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов различных направлений деятельности. Двенадцать предприятий уже запущены, остальные находятся в стадии строительства и проектирования. Изначально площадка была местом притяжения производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Сегодня здесь представлены предприятия самых разных видов деятельности.

- Мы успешно развиваем в ОЭЗ "Тольятти" фармацевтический кластер, который уже стал вторым после автокомпонентных производств. Свои предприятия на нашей флагманской инвестплощадке уже разместили "Озон Фарм", "Озон Медика", "Мабскейл", "СЗМИ" и "Полифарм", - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Благодаря слаженной работе команды губернатора, специалистов нашего министерства, управляющей компании ОЭЗ и наших резидентов, в 2021 году инвестиции этих предприятий составили более 2,4 миллиарда рублей, а выручка - 1,1 миллиарда рублей. Только за второй квартал этого года эти резиденты направили на развитие своих проектов 1,9 миллиарда рублей - это в 3,8 раза больше объема инвестиций первого квартала.

Помимо привлечения дополнительных инвестиций и выпуска стратегически важной для сохранения здоровья населения продукции, предприятия создают новые рабочие места для горожан. Сегодня на производствах этого кластера трудятся 562 человека.

Направление, связанное со здравоохранением, заметно усилило новое предприятие - ООО "Самарский завод медицинских изделий". Современное производство было открыто в ОЭЗ в марте. Завод по выпуску нитриловых перчаток является уникальным в масштабах страны - СЗМИ стал первым подобным производством полного цикла в России. Инвестиции в строительство завода составили 730 миллионов рублей. На проектную мощность - 108 миллионов пар в год - завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

- Нам удалось в кратчайшие сроки запустить крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала и выйти на проектную мощность. Несмотря на то, что завершающий этап строительства и закупки оборудования пришелся на 2020 год, пандемия не повлияла на сроки открытия предприятия. Самарской области созданы очень комфортные условия для инвесторов и прилагаются все усилия для того, чтобы бизнес заходил в регион, надежно себя чувствовал сегодня и с уверенностью смотрел в завтрашний день. Сейчас вместе с региональными властями прорабатывается вопрос о расширении производства СЗМИ для того, чтобы наша продукция могла быть полностью локализована в России, - отметил директор предприятия Александр Земсков.

27 июля в ОЭЗ состоялось торжественное открытие второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Теперь здесь выпускается более 40 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Всю необходимую поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.