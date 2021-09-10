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10.09.2021 19:23
Рубрика: Экономика

Как казанский бизнесмен превратил хобби в чайное производство

Текст: Олег Корякин
Корреспондент "РГ" побывал в сельхозкооперативе "Заготовитель" в Лаишевском районе РТ территории промышленного парка "Сокуры". С 2015 года это предприятие производит травяные чаи для Татарстана и других регионов страны. А началось все с хобби. Казанский предприниматель Рамиль Яруллин любил с друзьями собирать травы, чтобы потом попить с ними ароматный и полезный чай. Постепенно увлечение переросло в бизнес.

Сейчас производственная площадь кооператива составляет около 1000 метров, трудится здесь около ста человек. В основном это сельские жители, работники крестьянско-фермерских хозяйств из пяти регионов - Татарстана, Крыма, Адыгеи, Алтая, Московской области. Все они занимаются выращиванием или заготовкой трав, а также ягод и фруктов.

Фото: Олег Корякин/РГ
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В 2020 году в высушенном виде у пайщиков кооператива закупили на переработку более 100 тонн сырья.

Развивать бизнес Рамилю Яруллину помогает Минэкономики РТ. Поодержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

- Я получил два льготных микрозайма на 5 и 11 миллионов рублей, - говорит председатель кооператива "Заготовитель". - Благодаря этим средствам я своевременно расплатился с поставщиками, что помогло, в свою очередь, выйти на прибыль. Также мне удалось купить строительные материалы и начать строительство нового склада для хранения сырья".

Сейчас продукцией Рамиля Яруллина заинтересовались за рубежом. Причем, даже на родине чая - в Китае.

Минсельхоз России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" помогает фермерам и членам сельхозкооперативам по всей стране.

На их поддержку из федерального бюджета в 2020 году выделено 3,8 миллиарда рублей. В частности, были предоставлены гранты "Агростартап" на начало предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве более 1200 фермерским хозяйствам. В Татарстане средний размер гранта составил более 4 млн рублей на одного получателя.

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