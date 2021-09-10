Как компания из Казани поставляет оборудование в Европу и США

Казанская компания по производству медицинских симуляторов сумела повысить объем продаж на рынках Европы, Азии, США и стран СНГ благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". О том, как этого удалось добиться, узнал корреспондент "РГ".

Предприятие "Эйдос-медицина" вошло в пятерку мировых лидеров этого профиля при том, что основной производственный процесс ведется в России - уровень локализации составляет 95 процентов. Среди партнеров компании - университет RIKEN и клиника университета Juntendo в Японии, Columbia University, Miami Dade College, University of Southern California в США.

Компания воспользовалась различными мерами поддержки нацпроекта, в числе которых участие в выставочной деятельности и бизнес-миссиях Российского экспортного центра. Кроме того, она стала победителем конкурса "Экспортер года" в сфере высоких технологий.

Казанские разработчики создали два типа медицинских тренажеров. Первый - симулятор пациента для отработки навыков первой помощи и проведения процедуры анестезии. Второй представляет собой полноценный манекен для обучения врачей-хирургов. Он выполнен с анатомической точностью, имеет внутренние органы и систему кровообращения, зрачки могут реагировать на свет, а глаза - закрываться в случае ошибок начинающих медиков. Модели для хирургов снабжены отверстиями в коже для проведения лапароскопических операций и специальным экраном, на котором изображена виртуальная картина происходящего в организме. Специально разработанный механизм обратной связи инструментов обеспечивает хирургу максимально реалистичную модель для обучения.

По словам руководителя проекта "Международная кооперация и экспорт" АНО "Национальные приоритеты" Ирины Топорковой, впервые за 20 лет российский несырьевой неэнергетический экспорт составил 48 процентов в общем объеме российского экспорта. Поддержка высокотехнологичных компаний в их выходе на новые рынки - одно из приоритетных направлений нацпроекта. Высокотехнологичные продукты, которые производят региональные предприятия, позволяют двигаться в сторону импортозамещения, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости российских высокотехнологичных проектов на рынке высоких технологий.