"Макдоналдс" построит в Башкирии 7 ресторанов быстрого обслуживания

Новости

Посла США в Москве вызвали в МИД России 18:33
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 18:03
В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей 17:56
Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма 17:55
"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом 17:31
Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд 17:30
Талибы захватили в Панджшере большой склад с орудием 17:28
Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта" 17:25
Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве 17:17
Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 17:13
Банк России не будет вмешиваться в ценовую политику Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью отказалась от импорта лосося 16:49
Эксперты: Договоренности РФ и Беларуси по информбезопасности очень важны 16:39
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 16:38
Хуснуллин: На программу "Чистая вода" нужны дополнительные средства 16:25
Сенатор о продлении Евросоюзом санкций против РФ: Это лишь дань моде 16:23
Набиуллина рассказала о гармонизации монетарной политики с Беларусью 16:23
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе 16:19
В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ 16:15
Музыкант Эд Ширан представил видео и сингл из готовящего к выходу альбома 16:13
Новый этап интеграции РФ и Беларуси напрямую затронет жителей двух стран 16:11
Матвиенко: Совфед проконтролирует реализацию программы развития Таганрога 16:10
Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 18:33
Рубрика: Экономика

"Макдоналдс" построит в Башкирии 7 ресторанов быстрого обслуживания

Текст: Гульназ Данилова
В Сибае, на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье", глава РБ Радий Хабиров и генеральный директор ООО "Макдоналдс" в России Марк Карена подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/

Согласно договоренностям, "Макдоналдс" в течение пяти лет построит в Башкирии не менее семи новых предприятий и будет развивать сеть ресторанов быстрого обслуживания. Также обсуждается вопрос открытия бесплатной семейной гостиницы для проживания родителей, чьи дети находятся на длительном лечении в одной из детских больниц республики.

Фото: пресс-служба Всероссийского инвестфорума "Зауралье-2021"
Радий Хабиров: Прибыль Башкирской содовой компании выросла на 43 процента

Капитальные вложения в сеть предприятий быстрого питания оцениваются в 650 миллионов рублей. "Макдоналдс" берет на себя обязательство создать до 600 новых рабочих мест, обучать сотрудников, а также развивать сотрудничество с региональными поставщиками, увеличивая долю товаров местного производства.

- Мы рады, что такая известная компания, как "Макдоналдс" не только присутствует в Башкортостане, но и приехала в Зауралье. Этот регион требует дополнительных инвестиций, - сказал премьер-министр РБ Андрей Назаров. - Для нас открытие дополнительных точек качественного питания - положительный момент.

Гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карен сказал, что ему очень приятно находиться в Зауралье.

- Когда мы сюда ехали, то я сказал своим спутникам, что ландшафт мне напомнил родной - я родом из Швейцарии. Для нас большая честь участвовать в инвестиционном сабантуе, так как это дает возможность не только для инвестирования, но и реализации других проектов более широкого профиля и тем самым укреплять сотрудничество.

Компания присутствует на рынке Башкирии уже 17 лет. Предприятия быстрого питания, а их уже 12 - в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске - популярны в народе. В 2021 году "Макдоналдс" планирует обслужить восемь миллионов посетителей только в Башкортостане.

Фото: https://forum-zauralye.com/
Пять инвестпроектов поддержали на инвестчасе на бизнес-форуме в Башкирии

Семь новых точек быстрого питания - это базовая планка. Вполне возможно, что компания решит удвоить количество, то есть открыть 12 предприятий. В таком случае капвложения составят около миллиарда рублей, соответственно увеличится и количество новых рабочих мест, а также поставщиков продуктового сырья местного производства. Один из ресторанов планируется открыть в Сибае.

‒ И если там будут гамбургеры с котлетами от местных фермеров, то это, конечно, будет здорово, ‒ отметил Андрей Назаров.

Марк Карена также поддержал инициативу, связанную с тем, что местные фермеры выступят в качестве поставщиков продукции для будущих предприятий.

‒ Сегодня у нас 99% продукции ресторанов, находящихся в России, российского производства. Башкортостан - один из лидеров по выращиванию крупного рогатого скота, поэтому мы готовы заниматься развитием локальных хозяйств для дальнейшего производства говядины, - резюмировал генеральный директор "Макдоналдс".

В регионах Экономика Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"