"Макдоналдс" построит в Башкирии 7 ресторанов быстрого обслуживания

В Сибае, на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье", глава РБ Радий Хабиров и генеральный директор ООО "Макдоналдс" в России Марк Карена подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договоренностям, "Макдоналдс" в течение пяти лет построит в Башкирии не менее семи новых предприятий и будет развивать сеть ресторанов быстрого обслуживания. Также обсуждается вопрос открытия бесплатной семейной гостиницы для проживания родителей, чьи дети находятся на длительном лечении в одной из детских больниц республики.

Капитальные вложения в сеть предприятий быстрого питания оцениваются в 650 миллионов рублей. "Макдоналдс" берет на себя обязательство создать до 600 новых рабочих мест, обучать сотрудников, а также развивать сотрудничество с региональными поставщиками, увеличивая долю товаров местного производства.

- Мы рады, что такая известная компания, как "Макдоналдс" не только присутствует в Башкортостане, но и приехала в Зауралье. Этот регион требует дополнительных инвестиций, - сказал премьер-министр РБ Андрей Назаров. - Для нас открытие дополнительных точек качественного питания - положительный момент.

Гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карен сказал, что ему очень приятно находиться в Зауралье.

- Когда мы сюда ехали, то я сказал своим спутникам, что ландшафт мне напомнил родной - я родом из Швейцарии. Для нас большая честь участвовать в инвестиционном сабантуе, так как это дает возможность не только для инвестирования, но и реализации других проектов более широкого профиля и тем самым укреплять сотрудничество.

Компания присутствует на рынке Башкирии уже 17 лет. Предприятия быстрого питания, а их уже 12 - в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске - популярны в народе. В 2021 году "Макдоналдс" планирует обслужить восемь миллионов посетителей только в Башкортостане.

Семь новых точек быстрого питания - это базовая планка. Вполне возможно, что компания решит удвоить количество, то есть открыть 12 предприятий. В таком случае капвложения составят около миллиарда рублей, соответственно увеличится и количество новых рабочих мест, а также поставщиков продуктового сырья местного производства. Один из ресторанов планируется открыть в Сибае.

‒ И если там будут гамбургеры с котлетами от местных фермеров, то это, конечно, будет здорово, ‒ отметил Андрей Назаров.

Марк Карена также поддержал инициативу, связанную с тем, что местные фермеры выступят в качестве поставщиков продукции для будущих предприятий.

‒ Сегодня у нас 99% продукции ресторанов, находящихся в России, российского производства. Башкортостан - один из лидеров по выращиванию крупного рогатого скота, поэтому мы готовы заниматься развитием локальных хозяйств для дальнейшего производства говядины, - резюмировал генеральный директор "Макдоналдс".