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10.09.2021 12:34
Рубрика: Экономика

На Всероссийском инвестсабантуе подписали соглашения по развитию туризма

Текст: Ольга Горюнова, Айгуль Камаева
Сегодня, 10 сентября на третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2021", который проходит в Сибае, был подписан ряд важных соглашений в сфере туризма и культуры. К примеру, такое соглашение подписали на инвестсабантуе государственный комитет РБ по туризму и Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ (БАГСУ).
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: пресс-служба Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021"
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- Развитие кадрового потенциала станет одним из векторов работы с туристическим сообществом и учреждениями, осуществляющими подготовку кадров индустрии гостеприимства. Это и волонтерские движения, и создание совместных программ дополнительного профессионального образования как для руководителей, так и для специалистов, обмен опытом. Подписание соглашения - еще один шаг в сторону создания необходимых условий для повышения качества подготовки специалистов высшего образования в сфере туризма, - прокомментировала подписание соглашения председатель госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.

Ректор БАГСУ Данияр Абдрахманов отметил, что проблема развития туризма очень важна для республики и будет решена тогда, когда занимающиеся ее решением люди будут владеть необходимыми компетенциями.

- В ближайшее время мы разработаем дополнительную образовательную программу, которая позволит людям получать необходимые знания, умения и навыки, чтобы продвигать тот невероятный туристический потенциал, которым владеет Республика Башкортостан, - сообщил Данияр Абдрахманов.

Также госкомитет РБ подписал соглашение с ПАО "Сбербанк России" о взаимодействии и сотрудничестве сторон в области развития внутреннего и въездного туризма на территории Башкирии.

Закрепили документально свои отношения в области экологического просвещения, охраны и защиты окружающей среды региональное отделение РБ Российского экологического общества и Комитетом Башкирии по делам ЮНЕСКО. Кроме того, 10 сентября было заключено важное для Зилаирского района соглашение о сотрудничестве с компанией "Астротур".

- Соглашение предполагает создание на территории района туристического комплекса, который будет в полной мере отражать богатую историю нашего края. Планируется построить дома в этностиле. Они будут отражать культуру башкирского народа. Речь идет об инвестициях в 10 миллионов рублей. Это позволит развивать туризм на территории района, в том числе и гастротуризм, - сообщил глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

Напомним, в инвестсабантуе в Сибае принимают участие более тысячи именитых политиков, бизнесменов и представителей медиасферы. Они обсуждают наиболее актуальные вопросы развития экономики региона и страны в целом.

В регионах Экономика Экономика Туризм Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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