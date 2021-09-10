На Всероссийском инвестсабантуе подписали второй пакет соглашений

На Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье" подписано еще девять соглашений. Одно из них касается дальнейшей реализации нацпроекта "Производительность труда". К 117 предприятиям Башкирии - участникам нацпроекта присоединятся еще два - ООО "ЮжУралГрупп" и АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение".

- Участие в нацпроекте - хороший способ повысить эффективность предприятий, высвободить производственные ресурсы и направить их на проекты развития. Внедрение принципов бережливости, повышение квалификации сотрудников позволяет увеличить выручку, конкурентоспособность предприятий, за счет чего ускорить темпы роста экономики республики, - сказал первый заместитель премьер-министра Правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Новое предприятие появится в Кумертау, где ООО "Башкирские криогенные технологии" намерено построить завод по производству медицинских и технических газов.

Три инвестора рассматривают Башкирию как территорию для размещения своих новых производств. ООО "Таврос ЭкоПульс" собирается строить завод по хранению, первичной и глубокой переработке желтого гороха, "Акрос РБ" - производства агрегатов и запасных частей для сельскохозяйственной техники и строительства ремонтно-сервисного центра на территории Уфимского района, а тепличный комбинат "Янаульский"- овощные теплицы.

Еще два проекта в сфере туризма намерены осуществить ООО "Сириус" и индивидуальный предприниматель Руслан Гайнуллин. Они построят в Баймакском районе туристический центр.