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10.09.2021 15:14
Рубрика: Экономика

На Всероссийском инвестсабантуе подписали второй пакет соглашений

Текст: Гульназ Данилова
На Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье" подписано еще девять соглашений. Одно из них касается дальнейшей реализации нацпроекта "Производительность труда". К 117 предприятиям Башкирии - участникам нацпроекта присоединятся еще два - ООО "ЮжУралГрупп" и АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение".
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/

- Участие в нацпроекте - хороший способ повысить эффективность предприятий, высвободить производственные ресурсы и направить их на проекты развития. Внедрение принципов бережливости, повышение квалификации сотрудников позволяет увеличить выручку, конкурентоспособность предприятий, за счет чего ускорить темпы роста экономики республики, - сказал первый заместитель премьер-министра Правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Фото: https://forum-zauralye.com/
На Всероссийском инвестсабантуе подписали соглашения по развитию туризма

Новое предприятие появится в Кумертау, где ООО "Башкирские криогенные технологии" намерено построить завод по производству медицинских и технических газов.

Три инвестора рассматривают Башкирию как территорию для размещения своих новых производств. ООО "Таврос ЭкоПульс" собирается строить завод по хранению, первичной и глубокой переработке желтого гороха, "Акрос РБ" - производства агрегатов и запасных частей для сельскохозяйственной техники и строительства ремонтно-сервисного центра на территории Уфимского района, а тепличный комбинат "Янаульский"- овощные теплицы.

Еще два проекта в сфере туризма намерены осуществить ООО "Сириус" и индивидуальный предприниматель Руслан Гайнуллин. Они построят в Баймакском районе туристический центр.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Экономика Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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