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10.09.2021 17:36

Олег Николаев: Экономику надо направлять на потребности человека

Текст: Сергей Кирсанов
Меры поддержки населения должны быть синхронизированы по принципу социального казначейства, заявил глава Чувашии Олег Николаев на полях Московского финансового форума.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Он отметил, что вся деятельность должна быть ради человека.

- Экономика должна быть направлена и нацелена на удовлетворение потребностей человека. И тогда все будет развиваться гармонично, - подчеркнул Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В 2022 году, как заявлял в ежегодном послании глава государства, планируется внедрить механизм осуществления социальных выплат в режиме "одного окна" по принципу социального казначейства.

В Чувашии он уже частично применяется на практике при назначении региональных мер поддержки семей с детьми, то есть на основании только одного заявления. Это ежемесячные пособия на ребенка, выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, также по этому принципу осуществляется предоставление регионального маткапитала. Сейчас семьям, зарегистрированным в установленном порядке в качестве малоимущих, достаточно подать всего лишь заявление, а все остальные сведения о заявителе соцзащита получает в рамках межведомственного взаимодействия.

В дальнейшем планируется предоставлять все меры поддержки в беззаявительном порядке при наступлении у гражданина конкретных жизненных ситуаций - например, рождение ребенка, установление инвалидности и так далее. Этому должна поспособствовать грядущая цифровая трансформация.

- Когда мы говорим о социальном казначействе, важно, чтобы мы получали точные данные о том, как человек себя чувствует, какие у него проблемы, какие потребности не покрыты его доходами. И соответствующим образом оказать нужную поддержку в нужное время, чтобы в последующем человек сам двигался по жизни уверенно и мог развиваться. Здесь мы говорим о том, чтобы синхронизировать и пенсионное обеспечение, и социальную поддержку, и иные формы продвижения человека, такие, как образование, здравоохранение. С тем, чтобы все эти меры поддержки и помощь человеку оказывать комплексно, - резюмировал глава республики.

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