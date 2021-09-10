Олег Николаев: Экономику надо направлять на потребности человека

Меры поддержки населения должны быть синхронизированы по принципу социального казначейства, заявил глава Чувашии Олег Николаев на полях Московского финансового форума.

Он отметил, что вся деятельность должна быть ради человека.

- Экономика должна быть направлена и нацелена на удовлетворение потребностей человека. И тогда все будет развиваться гармонично, - подчеркнул Николаев.

В 2022 году, как заявлял в ежегодном послании глава государства, планируется внедрить механизм осуществления социальных выплат в режиме "одного окна" по принципу социального казначейства.

В Чувашии он уже частично применяется на практике при назначении региональных мер поддержки семей с детьми, то есть на основании только одного заявления. Это ежемесячные пособия на ребенка, выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, также по этому принципу осуществляется предоставление регионального маткапитала. Сейчас семьям, зарегистрированным в установленном порядке в качестве малоимущих, достаточно подать всего лишь заявление, а все остальные сведения о заявителе соцзащита получает в рамках межведомственного взаимодействия.

В дальнейшем планируется предоставлять все меры поддержки в беззаявительном порядке при наступлении у гражданина конкретных жизненных ситуаций - например, рождение ребенка, установление инвалидности и так далее. Этому должна поспособствовать грядущая цифровая трансформация.

- Когда мы говорим о социальном казначействе, важно, чтобы мы получали точные данные о том, как человек себя чувствует, какие у него проблемы, какие потребности не покрыты его доходами. И соответствующим образом оказать нужную поддержку в нужное время, чтобы в последующем человек сам двигался по жизни уверенно и мог развиваться. Здесь мы говорим о том, чтобы синхронизировать и пенсионное обеспечение, и социальную поддержку, и иные формы продвижения человека, такие, как образование, здравоохранение. С тем, чтобы все эти меры поддержки и помощь человеку оказывать комплексно, - резюмировал глава республики.