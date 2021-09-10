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10.09.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Пять инвестпроектов поддержали на инвестчасе на бизнес-форуме в Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
В Зауралье планируют построить детский круглогодичный лагерь, завод по изготовлению макаронных изделий, реконструировать мельницу и элеватор. И это лишь часть инвестпроектов, которые были представлены и поддержаны на заседании инвестиционного комитета Башкортостана, который прошел в рамках третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" в Сибае.
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/

Как отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, на инвесткомитете были рассмотрены пять проектов, связанные с инвестициями в Зауралье и Сибай, с суммарным объемом инвестиций более 2,5 миллирда рублей. Все они получили поддержку.

Фото: https://forum-zauralye.com/
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В частности, на Инвестчасе обсудили проект "ЗАО "МКХП-Ситно", который предполагает реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса, в том числе строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий в Сибае. Общий объем инвестиций - 815,9 миллиона рублей. Как отметил представитель компании Павел Журавский, этот проект позволит привести в порядок и загрузить сибайский элеватор и мельницу, а также стимулировать жителей Зауралья заниматься посевом твердых сортов пшеницы.

Поддержку получил и проект создания распределительно-логистического центра с контейнерной площадкой и элеваторного комплекса на базе элеватора села Кандры в Туймазинском районе. Инвестор, группа компаний "Реса", планирует вложить 350 миллионов рублей. В планах - восстановление элеватора, что требует немалых средств, поэтому инвестор обратился за господдержкой в правительство республики.

Кроме того на Инвестчасе обсудили инициативу по созданию в Сибае детского центра отдыха и оздоровления в рамках концессионного соглашения. Вероятно, разместится он на базе детского лагеря "Шифа".

- Сегодня в Зауралье нет ни одного круглогодичного детского оздоровительного лагеря. Тогда как лагерь "Шифа" - сезонный, морально и физически устаревший и может принять за один заезд не более 100 детей, то есть не более 400 за лето. Тогда как только в Сибае живут 8225 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Необходимо построить круглогодичный современный лагерь как минимум на 350 человек, который сможет в течение года принять с учетом коротких профильных смен до пяти тысяч ребят, поэтому мы, конечно, поддерживаем этот проект, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова подчеркнула, что на базе лагеря "Шифа" также планировалось построить реабилитационный центр для детей-инвалидов, и выразила надежду, что при проектировании нового современного лагеря про центр для инвалидов не забудут.

Также на Инвестчасе получили одобрение проект по строительству центров имплантации и протезирования "Риадент" в Сибае и Уфе с планируемым объемом инвестиций 170 миллионов рублей, а также проект строительства деревообрабатывающего завода.

Напомним, 10 сентября в Сибае проходит третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" при поддержке Агентства стратегических инициатив и Правительства Республики Башкортостан.

Справка "РГ"

Заседания инвестиционного комитета в формате "Инвестиционный час" проводятся согласно указу главы Республики Башкортостан с 2019 года. Данное мероприятие позволяет выстраивать прямой диалог с инвесторами, рассматривать наиболее интересные и значимые проекты в онлайн-режиме, оперативно реагировать на проблемные вопросы.

Работа в формате "Инвестиционный час" проводится с октября 2018 года. Уже проведено 95 заседаний, на которых рассмотрено свыше 370 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 795 млрд рублей, предусматривающих создание порядка 66 тысяч рабочих мест.

В регионах Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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