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10.09.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

Под Самарой мужчина жестоко убил собаку в присутствии своих детей

Текст: Анна Шепелева

В Сергиевском районе против местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов". Многодетный отец убил и расчленил в присутствии своих детей собаку. Об этом сообщили в пятницу в ГУ МВД по Самарской области.

На Кубани завели дело за жестокое обращение с бездомной собакой

С 31-летнего жителя села Сергиевск, ранее неоднократно судимого, взяли подписку о невыезде, пока идет следствие. Если его вина будет доказана, максимальное наказание по статье - лишение свободы от трех до пяти лет. Или же исправительные, а также принудительные работы в течении нескольких лет.

В середине июля этого года в полицию обратилась местная жительница, рассказав жуткую историю об убийстве собаки на глазах троих маленьких детей. После опроса соседей информация подтвердилась. Правоохранители нашли дома у подозреваемого нож с бурыми следами и шерстью. В морозилке холодильника лежал пакет с останками собаки. Позднее это показала биологическая судебная экспертиза.

Полицейским отец детей пояснил, что, когда убивал и расчленял бездомную собаку, был нетрезв. Дети просто гуляли рядом. Ее останки он положил в холодильник, чтобы съесть. Так он рассчитывал вылечить заболевание легких.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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