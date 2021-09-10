Под Самарой мужчина жестоко убил собаку в присутствии своих детей

В Сергиевском районе против местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов". Многодетный отец убил и расчленил в присутствии своих детей собаку. Об этом сообщили в пятницу в ГУ МВД по Самарской области.

С 31-летнего жителя села Сергиевск, ранее неоднократно судимого, взяли подписку о невыезде, пока идет следствие. Если его вина будет доказана, максимальное наказание по статье - лишение свободы от трех до пяти лет. Или же исправительные, а также принудительные работы в течении нескольких лет.

В середине июля этого года в полицию обратилась местная жительница, рассказав жуткую историю об убийстве собаки на глазах троих маленьких детей. После опроса соседей информация подтвердилась. Правоохранители нашли дома у подозреваемого нож с бурыми следами и шерстью. В морозилке холодильника лежал пакет с останками собаки. Позднее это показала биологическая судебная экспертиза.

Полицейским отец детей пояснил, что, когда убивал и расчленял бездомную собаку, был нетрезв. Дети просто гуляли рядом. Ее останки он положил в холодильник, чтобы съесть. Так он рассчитывал вылечить заболевание легких.