Радий Хабиров: Прибыль Башкирской содовой компании выросла на 43 процента

После передачи пакета акций Башкирской содовой компании в собственность государства прибыль предприятия увеличилась на 43 процента. Об этом сегодня, 10 сентября, на пленарном заседании третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" заявил Радий Хабиров.

По его словам, после того как предприятие стало госсобственностью и было принято решение о передаче контрольного пакета акций Республике Башкортостан, перед руководством региона поставили следующие задачи: сохранить предприятие, обеспечить выполнение всех финансовых показателей и взяться за решение экологических проблем. По последнему пункту, отметил Радий Хабиров, предприятие уже готовит стратегию дальнейших действий.

- За первое полугодие чистая прибыль БСК выросла на 43 процента, а экономические показатели по валовой выручке и выпуску продукции стали беспрецедентно высокими. Таких, наверно, не было за всю историю предприятия, - отметил Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос об альтернативном источнике сырья для БСК, премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров не исключил, что источником может стать Худолазское месторождение, расположенное в Сибае.

- Изучались многие месторождения, пока окончательного решения не принято. Худолазское - принадлежит австрийской компании, с которыми есть возможность договориться. Если данное месторождение станет источником сырья для БСК, это даст большой толчок для развития Сибая и Зауралья в целом: будут созданы новые рабочие места, предстоят большие инфраструктурные изменения, - подчеркнул Андрей Назаров.