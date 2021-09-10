Рустам Муратов: Башкирия привлекает инвесторов деловым климатом

Результатом III Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье", который проходит в Сибае, должно стать привлечение в республику инвестиций в размере 80 миллиардов рублей. В эксклюзивном интервью "Российской газете" первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал, что все соглашения, подписанные на форуме, проведены через призму социальной значимости.

Рустам Хамитович, насколько при заключении инвестиционных соглашений учитываются интересы местных производителей, населения с точки развития экономики, экологии и создания социального комфорта?

Рустам Муратов: Все соглашения, которые мы здесь подписываем, конечно же, проведены через призму социальной значимости. Каждое новое производство, каждый инвестиционный проект, тем более тот, которому оказывается господдержка и он сопровождается в ручном режиме, должны учитывать еще и цели по увеличению заработной платы, по количеству рабочих мест, интересы местных товаропроизводителей. Мы ведем точечные переговоры с каждым крупным предприятием, чтобы они сотрудничали с малыми и средними предпринимателями нашего региона. Подписываем соглашения.

Расскажите подробнее о том, что дадут соглашения?

Рустам Муратов: На Всероссийском инвестиционном сабантуе только в рамках инвестиционного часа рассмотрено пять проектов. Также сегодня проведены переговоры по энергообеспечению Зауральского региона. Мы ставим перед собой большие цели по реализации проекта по новой железнодорожной инфраструктуре. Такого не было десятки лет. Это не только инфраструктурное обеспечение Зауралья, но еще и гигантский проект федерального масштаба. Альтернатива существующей железной дороге. Сегодня мы подписываем соглашение о новой стратегии развития Зауралья.

Часто задают вопрос - почему инвестиционный форум называется сабантуем?

Рустам Муратов: История форума насчитывает более 10 лет. Когда-то он назывался Зауральским экономическим, но после того как в нашей республике приоритетом стало не только развитие экономики, но и привлечение инвестиций, создание новых производств, рабочих мест, его переименовали во Всероссийский инвестиционный сабантуй. Почему сабантуй? Это народный праздник, на котором традиционно подводят итоги. И, конечно же, нам полезно немного посмотреть на себя со стороны, оценить результаты, которые получили.

И как вы их оцениваете?

Рустам Муратов: Инвестиционная активность, которая сейчас есть, полностью удовлетворяет. 2020-й год мы закончили с хорошими результатами и с положительной динамикой. Несмотря на отрицательные тренды, наблюдавшиеся в Российской Федерации, у нас - высокая промышленная эффективность, производительность труда. На этом мы не останавливаемся, потому что поставили перед собой амбициозные цели.

В республике есть не только Зауралье, а еще север, запад, юг и восток. Будут ли проводиться аналогичные инвестиционные мероприятия в других районах?

Рустам Муратов: Будут. В последние два-три года республика наращивает темпы деловой активности. Последний год завершился тем, что Башкортостан занял лидирующие позиции по деловой активности. Для нас форумы не самоцель. Это точки притяжения, акценты, которые мы бы хотели расставить перед потенциальными инвесторами, бизнесменами, которые могут реализовать свои проекты.

Нас интересуют другие районы. Большое внимание уделяется северо-востоку. Но та программа, которая была принята по развитию этой части республики, нас не устраивает. До нее мы тоже дойдем. В этом регионе традиционно проводился экономический форум. Но в настоящий момент нам необходимо поставить "якорь" на крупных мероприятиях федерального масштаба. На деловой активности сказывается непростая ситуация с коронавирусом. Мы проводим форумы, приглашаем гостей, делаем эти мероприятия регулярными, громкими, где-то даже провокационными. Но если нет контента, проработанных проектов, соглашений, то такие мероприятия остаются просто праздником. Но здесь мы выходим с реальными результатами производств и предприятий.

Чем сейчас Башкирия может привлечь, удивить, заинтриговать инвестора?

Рустам Муратов: Прежде всего деловым климатом. Оценка Агентства стратегических инициатив, пятое место в национальном рейтинге инвестиционного климата говорит о том, что это не просто декларация нашего делового климата, а беспрецедентный рост региональной политики в области привлечения инвестиций. В этом плане личное участие главы республики, ручное управление инвестиционной деятельностью играют решающую роль в том, что к нам идут инвесторы. Слух о том, что в Республике Башкортостан сопровождают инвестора от инициативы до завершения или до запуска производства, разошелся далеко за пределами региона. Поэтому у нас большой пул инвестиционных проектов на проработке. Это, конечно, главный залог успешного развития и привлечения инвестиций. Мы анализируем все лучшие федеральные и региональные практики, создаем нормативную базу, которая позволяет гарантировать инвестору стабильные условия реализации проекта, приняли и уже реализуем третий пакет мер господдержки. Это и субсидирование процентной ставки, и мотивация предприятий на развитие за пределами Республики Башкортостан, и развитие экспорта, малого и среднего предпринимательства. Мы не декларируем благоприятный инвестиционный климат, мы его создаем, чтобы инвестор нашел здесь точку притяжения.

Легко ли бизнесменам из других регионов или стран зайти в республику?

Рустам Муратов: Сделать это несложно. Все инструменты, которые так или иначе позволят зайти в республику, сосредоточены на Инвестиционном портале Республики Башкортостан (invest.rb). Там размещена вся информация для предпринимателя и инвестора любого калибра. Есть и другие точки входа для инвестиций. Попасть в поле нашего внимания можно и через муниципалитет, и через профильные министерства, и через институты развития, через министерство экономического развития. Самый простой путь, чтобы попасть в инвестиционный комитет под руководством главы республики, - подать заявку на сайте invest.rb, и там мы ее уже отработаем.