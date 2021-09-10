Сергей Нарышкин открыл два фестиваля в Ульяновской области

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин известен не только как "силовик". Он также возглавляет Российское историческое общество. Именно как председатель РИО он прибыл 9 сентября в город Димитровград Ульяновской области, где открылись оба фестиваля.
- Популяризация истории малой родины - это очень ответственная задача, важность которой не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ваши проекты ориентированы на молодых людей, на то, чтобы привить любовь к родной земле, создать почву для формирования гражданской идентичности и воспитания деятельного патриотизма. В этой сфере много держится на энтузиазме отдельных людей, подвижников. Ваш труд заслуживает глубокой признательности, - обратился председатель РИО к собравшимся историкам, краеведам, учителям.
Кроме того, Нарышкин указал на прямую связь между историческим просвещением и развитием внутреннего туризма, формированием притягательного регионального бренда и богатый опыт в этом Ульяновской области.
Здесь же Сергей Нарышкин вручил директору Димитровградского краеведческого музея Марине Ивлиевой копии архивных документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в город Мелекесс (ныне Димитровград).
Далее участники краеведческого фестиваля переместились в село Ерыклинск, где сохранились валы Закамской засечной черты XVII столетия. Там прошла лекция под открытым небом об истории старинных оборонительных линий Поволжья, которую провел Айрат Ситдиков - директор Института археологии АН Республики Татарстан. Фестиваль продолжился в пятницу в ульяновском Центре-Музее Ивана Гончарова, расположенном в доме, где родился писатель.
- На этом фестивале краеведы, собравшиеся из десяти регионов, делятся своим опытом работы с молодым поколением. Возможно, и наши участники, представляющие Ульяновскую область, получат возможность поучиться у краеведов других областей. Чем-то можем и мы поделиться. У нас накоплен огромный опыт краеведческой работы, взять хотя бы "Симбирско-Ульяновскую флотскую энциклопедию" - это последнее издание, над которым трудились многие представители нашей науки, - рассказала председатель отделения РИО в Ульяновской области Елена Беспалова.
Фестиваль документального кино представил фильмы, посвященные важнейшим страницам истории нашей страны. Среди них: "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" о роли внешней разведки в создании ядерного щита страны. Другой представленный фильм "Без срока давности. Брянский Бухенвальд". Об истории довоенного освоения Арктики рассказал фильм "Красин. Миссия спасать".