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10.09.2021 14:51
Рубрика: Общество

Сергей Нарышкин открыл два фестиваля в Ульяновской области

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
В четверг и пятницу в Ульяновской области под патронажем Российского исторического общества прошли сразу два фестиваля. Фестиваль краеведов Приволжского федерального округа и Фестиваль документального кинематографа. Их открыл директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин известен не только как "силовик". Он также возглавляет Российское историческое общество. Именно как председатель РИО он прибыл 9 сентября в город Димитровград Ульяновской области, где открылись оба фестиваля.

Сергей Нарышкин димитровградскому школьнику: "А где легендарный Т-34?". Фото: Алексей Юхтанов

- Популяризация истории малой родины - это очень ответственная задача, важность которой не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ваши проекты ориентированы на молодых людей, на то, чтобы привить любовь к родной земле, создать почву для формирования гражданской идентичности и воспитания деятельного патриотизма. В этой сфере много держится на энтузиазме отдельных людей, подвижников. Ваш труд заслуживает глубокой признательности, - обратился председатель РИО к собравшимся историкам, краеведам, учителям.

Фото: Евгений Халдей / Архив ТАСС
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Кроме того, Нарышкин указал на прямую связь между историческим просвещением и развитием внутреннего туризма, формированием притягательного регионального бренда и богатый опыт в этом Ульяновской области.

Здесь же Сергей Нарышкин вручил директору Димитровградского краеведческого музея Марине Ивлиевой копии архивных документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в город Мелекесс (ныне Димитровград).

Сергей Нарышкин вручил директору Димитровградского краеведческого музея Марине Ивлиевой копии архивных документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в город Мелекесс (ныне Димитровград). Фото: Алексей Юхтанов

Далее участники краеведческого фестиваля переместились в село Ерыклинск, где сохранились валы Закамской засечной черты XVII столетия. Там прошла лекция под открытым небом об истории старинных оборонительных линий Поволжья, которую провел Айрат Ситдиков - директор Института археологии АН Республики Татарстан. Фестиваль продолжился в пятницу в ульяновском Центре-Музее Ивана Гончарова, расположенном в доме, где родился писатель.

Лекция на историческом валу Закамской засечной черты 17 века в селе Ерыклинск. Фото: Елена Беспалова

- На этом фестивале краеведы, собравшиеся из десяти регионов, делятся своим опытом работы с молодым поколением. Возможно, и наши участники, представляющие Ульяновскую область, получат возможность поучиться у краеведов других областей. Чем-то можем и мы поделиться. У нас накоплен огромный опыт краеведческой работы, взять хотя бы "Симбирско-Ульяновскую флотскую энциклопедию" - это последнее издание, над которым трудились многие представители нашей науки, - рассказала председатель отделения РИО в Ульяновской области Елена Беспалова.

Фестиваль документального кино представил фильмы, посвященные важнейшим страницам истории нашей страны. Среди них: "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" о роли внешней разведки в создании ядерного щита страны. Другой представленный фильм "Без срока давности. Брянский Бухенвальд". Об истории довоенного освоения Арктики рассказал фильм "Красин. Миссия спасать".

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