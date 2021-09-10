Сергей Нарышкин открыл два фестиваля в Ульяновской области

В четверг и пятницу в Ульяновской области под патронажем Российского исторического общества прошли сразу два фестиваля. Фестиваль краеведов Приволжского федерального округа и Фестиваль документального кинематографа. Их открыл директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин известен не только как "силовик". Он также возглавляет Российское историческое общество. Именно как председатель РИО он прибыл 9 сентября в город Димитровград Ульяновской области, где открылись оба фестиваля.

Сергей Нарышкин димитровградскому школьнику: "А где легендарный Т-34?". Фото: Алексей Юхтанов

- Популяризация истории малой родины - это очень ответственная задача, важность которой не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ваши проекты ориентированы на молодых людей, на то, чтобы привить любовь к родной земле, создать почву для формирования гражданской идентичности и воспитания деятельного патриотизма. В этой сфере много держится на энтузиазме отдельных людей, подвижников. Ваш труд заслуживает глубокой признательности, - обратился председатель РИО к собравшимся историкам, краеведам, учителям.

Кроме того, Нарышкин указал на прямую связь между историческим просвещением и развитием внутреннего туризма, формированием притягательного регионального бренда и богатый опыт в этом Ульяновской области.

Здесь же Сергей Нарышкин вручил директору Димитровградского краеведческого музея Марине Ивлиевой копии архивных документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в город Мелекесс (ныне Димитровград).

Сергей Нарышкин вручил директору Димитровградского краеведческого музея Марине Ивлиевой копии архивных документов об эвакуации фондов Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в город Мелекесс (ныне Димитровград). Фото: Алексей Юхтанов

Далее участники краеведческого фестиваля переместились в село Ерыклинск, где сохранились валы Закамской засечной черты XVII столетия. Там прошла лекция под открытым небом об истории старинных оборонительных линий Поволжья, которую провел Айрат Ситдиков - директор Института археологии АН Республики Татарстан. Фестиваль продолжился в пятницу в ульяновском Центре-Музее Ивана Гончарова, расположенном в доме, где родился писатель.

Лекция на историческом валу Закамской засечной черты 17 века в селе Ерыклинск. Фото: Елена Беспалова

- На этом фестивале краеведы, собравшиеся из десяти регионов, делятся своим опытом работы с молодым поколением. Возможно, и наши участники, представляющие Ульяновскую область, получат возможность поучиться у краеведов других областей. Чем-то можем и мы поделиться. У нас накоплен огромный опыт краеведческой работы, взять хотя бы "Симбирско-Ульяновскую флотскую энциклопедию" - это последнее издание, над которым трудились многие представители нашей науки, - рассказала председатель отделения РИО в Ульяновской области Елена Беспалова.

Фестиваль документального кино представил фильмы, посвященные важнейшим страницам истории нашей страны. Среди них: "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" о роли внешней разведки в создании ядерного щита страны. Другой представленный фильм "Без срока давности. Брянский Бухенвальд". Об истории довоенного освоения Арктики рассказал фильм "Красин. Миссия спасать".