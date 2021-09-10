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10.09.2021 11:38
Рубрика: Экономика

Участники Всероссийского инвестсабантуя открыли "Нулевой километр"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" стартовал 10 сентября в Сибае с открытия знака "Нулевой километр" на главной площади Сибая, а также Всероссийской акции "Прошагай город".
Фото: пресс-служба Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021" Фото: пресс-служба Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021"
Фото: пресс-служба Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021"
Фото: https://forum-zauralye.com/
Событийный туризм поможет развитию малых городов

Как отметил мэр Сибая Рустем Афзалов, бизнес-форум в Сибае в этом году совпал с Днем города и ознаменовался открытием нового арт-объекта - знака "Нулевой километр" как символа начала туристических маршрутов.

Первый маршрут проложили тут же, в рамках Всероссийской акции "Прошагай город". По словам старшего управляющего директора, куратора моногородов ВЭБ.РФ Вячеслава Якутика, цель проекта "Прошагай город" - повышение информированности о городе на Google и Яндекс-картах.

- Для туристов на карты наносятся интересные красивые места, кафе, где подают национальные блюда. Для бизнеса же данный проект - возможность заявить о себе, - отметил Вячеслав Якутик.

Фото: пресс-служба Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2021"

Как рассказали организаторы инвестфорума, проект "Прошагай город" параллельно специализируется на экологическом просвещении: участники акции включают в карту экотропы, пункты сбора и переработки сырья, а также природные достопримечательности и зоны отдыха. Как рассказал Вячеслав Якутик, места, которые требуют особого отношения, фиксируются специальным символом - следом редкой кошки.

В ходе акции участники пяти команд прогулялись по центральным улицам города, отмечая увиденные памятники, арт-объекты, парки и скверы, а также объекты, которые требуют особого экологического внимания. Информации о части из них на онлайн-картах еще не было. С помощью проекта "Прошагай город" данные планируют ввести, актуализировать и систематизировать.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Сибае стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021", в рамках которого запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Одной из тем для обсуждения станет туризм и развитие малых городов. Мероприятия в рамках подготовки и проведения форума "Зауралье-2021" проводятся с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Справка "РГ"

Проект "Прошагай город" был запущен Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и "Яндекс" в 2019 году. За два года в нем приняли участие более 460-ти городов, на онлайн-карты было нанесено свыше семи тысяч новых объектов. В 2021 году проект "Прошагай город" получил новое направление в рамках Петербургского международного экономического форума, теперь его важнейшая составляющая - экологическое просвещение.

В регионах Экономика Экономика Туризм Общество Экология Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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