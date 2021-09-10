В Башкирии озвучили новые инструменты поддержки проектов ГЧП

На стратегической сессии "ГЧП как инструмент инфраструктурного развития регионов", состоявшейся в рамках III Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае, озвучили планы реализации крупных проектов, реализуемых в связке "государство-бизнес". В республике появятся новый молочный завод, ледовый дворец, детский оздоровительный лагерь и школы.

- Молочный завод мощностью 150 тонн в сутки будет построен на территории особой экономической зоны "АЛГА". Требуемый объем инвестиций составляет более 1,7 миллиарда рублей, - рассказал подробности генеральный директор ООО "Центр экономики регионов" - малого инвестиционного предприятия Финансового университета при правительстве РФ Алексей Порошин. - Проработана финансовая структура проекта, просчитаны бюджетная и инвестиционные составляющие, полностью подобрано оборудование. Мы уже перешли к стадии согласования. Состоялось несколько видеоконференций, на которых обсуждались вопросы, связанные с реализацией концессионного соглашения. Скорее всего, это будет офсетный контракт, гарантирующий нам как инвестору сбыт продукции.

Алексей Порошин отметил, что Центр экономики регионов, выступающий в роли инвестора, связывает перспективу укрепления экономики Республики Башкортостан с капиталовложениями в инфраструктурные проекты на принципах ГЧП, в том числе в социально значимых отраслях - медицине, ЖКХ, транспорте.

- Башкирия - богатый регион. Мы видим огромный потенциал развития здесь ГЧП и надеемся стать партнерами республики в реализации инфраструктурных проектов, - подчеркнул Алексей Порошин.

Центр экономики регионов как центр компетенций в области ГЧП, занимается выстраиванием по всей стране проектных офисов и разрабатывает механизмы снижения бюджетной составляющей реализуемых проектов.

- Мы моделируем различные формы участия концедента и различные преимущества, потому что в разных моделях может быть разная окупаемость, нагрузка на бюджет. Все это совмещаем с федеральными и региональными мерами поддержки, делая таким образом проекты ГЧП привлекательными как для бюджета, так и для инвесторов, - сообщил он. - Прекрасно, что регионы развивают ГЧП, но большинство проблем остаются на федеральном уровне. Это касается возмещения расходов концессионера, регламентации количества статей, по которым возможно возмещение. Нет пока унификации и типизирования условий прямого соглашения в случае разрыва концессии. Мы готовим предложения всем отраслевым ведомствам по разработке единой отраслевой программы ГЧП на основе предоставления капитальных грантов. Сегодня каждое министерство работает на свой лад, единой методики нет. В рамках этих программ необходимо доработать типовые проекты в рамках каждой отрасли. Например, для минспорта - стадионы, ледовые дворцы, ФОКи.

Как правило, в России широко используются три механизма поддержки проектов ГЧП: капитальный грант, фиксированная плата концедента и плата концедента в виде гарантированного минимального дохода. Но есть еще один - плата концессионера.

- В российской практике он практически не применяется, но имеет высокую ценность в совокупности с выпуском бюджетных облигаций, - отметил Алексей Порошин. - Суть в следующем: субъект федерации совместно с частным бизнесом формирует региональный атлас проектов ГЧП. В него входят инициативы, наиболее отвечающие задачам социально-экономического развития региона и дающие достаточный объем дополнительных налоговых поступлений для покрытия выплат по купонам привлеченных облигационных займов. Далее субъект федерации выкупает бюджетные облигации, чтобы направить их в проекты ГЧП из регионального атласа в виде капитального гранта. Налоговые поступления от таких проектов могут покрыть обязательства по обслуживанию купонов по облигациям. Новые проекты создадут крепкую промышленную и инфраструктурную основу для регионального развития.

Инструмент "плата концессионера", который мы упаковали в виде результата исследовательской деятельности на базе Финансового университета, должен применяться в виде формирования финансовых резервов на предприятиях из атласа проектов ГЧП. В конце периода обслуживания бюджетных облигаций предприятия в виде платы концессионера перечисляют средства в бюджет Российской Федерации. Такая модель уже сегодня может стать инструментом привлечения большого числа проектов. Из них будет сформирован конкретный атлас проектов ГЧП на ближайшие 10 лет. Такая бюджетная поддержка должна обеспечить быструю окупаемость частных инвестиций.

Механизм создания атласа проектов ГЧП Центр экономики регионов предложил для внедрения в Башкирии.

Замминистра экономического развития РБ Светлана Малинская ответила, что республика готова включиться во все новое.

Пока в Башкирии форма ГЧП применяется для строительства социальных объектов в сфере образования и здравоохранения. По концессионным соглашениям планируется строительство школ в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске.

По словам главы администрации Уфы Сергея Грекова, власти города участвуют в программе строительства 13,5 тысячи школьных мест, рассчитанной на 3 года. На первом этапе школы появятся на улице Округ Галле и в Затоне. По концессионному соглашению также строится Восточный выезд

Сферы внедрения ГЧП расширяются. Так, накануне открытия инвестиционного сабантуя в Казани, на IX международном форуме "Россия - спортивная держава", вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, ООО "Системные концессии" и благотворительный фонд Александра Семака подписали меморандум о намерениях сотрудничества в области реализации государственно-частного партнерства.

Как рассказал генеральный директор ООО "Системные концессии" Валерий Еремин, речь идет о строительстве в Уфе крупного спортивного комплекса с ледовыми площадками, бассейном и спортивными залами. Частный инвестор готов вложить в проект около двух миллиардов рублей.

Заинтересовались власти Уфы также проектом создания круглогодичного детского оздоровительного лагеря, который "Системные концессии" реализуют на Дальнем Востоке. Валерий Еремин сообщил, что аналогичный дальневосточному детский лагерь, в котором школьники будут не только отдыхать, но и учиться, планируется построить в Уфе. Это будет комплекс, рассчитанный на 350-500 детей. Предполагаемый объем инвестиций составит более двух миллиардов рублей.

Государственно-частное партнерство в Башкирии должно выйти на качественно новый уровень. По словам Светланы Малинской, республика намерена войти в пятерку лидеров российских регионов в этой сфере. Сейчас Башкирия занимает 11 место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год.

Для того чтобы процесс шел системно, разработан "ГЧП стандарт" - свод четких правил, по какому проекту куда обращаться. В сотрудничестве с Корпорацией развития РБ ускорен путь от инициативы до подписания концессионного соглашения. Чтобы инвестор своевременно получил поддержку, в Корпорации развития РБ создано единое окно.

Как рассказала первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" Гульнара Мифтахова, сотрудники ведомства подбирают инвестплощадки, анализируют перечень объектов, в отношении которых возможна концессия. В их число, кстати, вошли объекты культурного наследия - сейчас ведется поиск потенциального инвестора.

- Одна из основных проблем - долгое обсуждение - благодаря Корпорации развития РБ решена, - подчеркнула Светлана Малинская. - Например, за 2-3 недели рассмотрели несколько вариантов финансовой модели проекта строительства ледового дворца, и вот уже в Казани подписан меморандум с потенциальным инвестором.

Она обозначила преимущество ГЧП перед форматом госзакупок:

- По ГЧП мы получаем объект здесь и сейчас, затем в течение длительного времени вносим платежи, это удобно и для бюджета, и для банков. При этом инвестор несет ответственность за объект в течение всего срока эксплуатации. Мы видим его настроенность на долгое сотрудничество.

Однако не все бизнесмены понимают суть государственно-частного партнерства. Многим кажется, что взаимодействие с государством даст им полное возмещение всех расходов. Этому способствует отсутствие четкого законодательного ограничения. Часть расходов - это сколько?

Признавая эффективность ГЧП, один из ведущих экспертов в этой области, доктор юридических наук Всеволод Сазонов подчеркнул, что это вовсе не панацея.

- Большая ошибка считать, что все проблемы можно решить с помощью ГЧП. Контракты ГЧП длительные и невозможно достоверно рассчитать затраты государства, например, при замене инженерных сетей, расположенных под землей. Контракты недостаточно гибкие, а жизнь меняется быстро, и можем ли мы изменить договор, когда появится такая необходимость? Важный вопрос: как определять заявленную эффективность? Сначала она одна, а какой будет через 2-3 года? Как добиваемся гарантии добросовестности партнера в течение длительного срока? Какие затраты понесет государство для устранения проблемы? - перечислил он риски. - Разумеется, такие проблемы есть не в каждом проекте. Но об этом надо думать. Если проект убыточен, то легче пойти по пути госзакупки.