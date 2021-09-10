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10.09.2021 18:35
Рубрика: Экономика

В Башкирии построят энергоцентры и деревообрабатывающее предприятие

Текст: Гульназ Данилова
Компания "Арктик Пауэр Кэпитал" намерена инвестировать в инфраструктурные проекты в энергетике и деревообрабатывающей промышленности Башкирии 18 миллиардов рублей.
Фото: https://forum-zauralye.com/ Фото: https://forum-zauralye.com/
Фото: https://forum-zauralye.com/

Соглашение о строительстве энергоцентров и создании вертикально интегрированной компании полного цикла по переработке древесины подписали на III Всероссийском инвестиционном форуме премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и генеральный директор ООО "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.

Фото: https://forum-zauralye.com/
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До конца 2024 года компания инвестирует в проект до 18 миллиардов рублей и создаст до 600 новых рабочих мест.

Энергоцентры будут созданы на базе газогенерирующих установок, установленной мощностью до 150 МВт. Они предназначены для качественного и надежного энергоснабжения промышленных потребителей за счет снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.

Создание вертикально-интегрированной компании по переработке древесины полного цикла будет способствовать более эффективному использованию лесных ресурсов региона, развитию деревообрабатывающей отрасли, создания новых рабочих мест, повышения региональных налоговых отчислений.

- Проводя инвестсабантуй, мы улучшаем инфраструктуру не только для проведения мероприятий, но и для жизни людей и предпринимательской деятельности. Сибайская инфраструктура пока уступает столичной, однако правительством ведется большая, системная работа для создания всех необходимых условий, в том числе для проведения масштабных мероприятий, где самое главное эффективность работы с инвесторами, которая в будущем принесет экономике республики и Зауралья значимый результат, - отметил Андрей Назаров.

Фото: https://forum-zauralye.com/
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По мнению премьер-министра, в Зауралье есть дополнительные возможности для любого стратегически думающего бизнесмена и инвестора.

- Эта территория пока недооценена, но инфраструктура развивается. В частности, планируется строительство железной дороги Сибай - Сара. Это еще одно направление, которое позволит поставлять руду и в сторону Казахстана. Железнодорожная ветка нужна всей стране, а в частности Сибаю она даст возможность разрабатывать месторождения, улучшить и удешевить логистику. Мы формируем инвестиционный климат таким образом, чтобы он был одним из лучших в России. На сегодняшний день занимаем пятое место в инвестиционном рейтинге АСИ. Уверен, что можем улучшить этот результат, - заявил Андрей Назаров.

Владимир Тощенко отметил, что компания готова вкладывать средства в реализацию совместных с республикой проектов, в первую очередь в сфере энергетики.

- Мы чувствуем огромный потенциал Башкирии и Сибая в частности, хотели бы развиваться вместе с вами. Надеемся, что принесем пользу региону и людям, которые проживают тут, - сказал бизнесмен. - Компания уже начала обсуждать энергетические проекты с представителями региона в рамках совместной работы.

В регионах Экономика Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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