В Башкирии заложили капсулу в честь начала строительства школы

В ходе третьего Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2021" в Сибае заложили капсулу в честь начала строительства здания городской школы №6.

Закладывал капсулу премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров вместе с учениками школы. Андрей Геннадиевич и сам когда-то учился в этом здании. Он пообещал, что 1 сентября 2023 года ребята встретят в новой школе, оснащенной по самым современным образовательным стандартам.

Как рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, действующее здание школы эксплуатируется уже почти 70 лет, его износ - около 70 процентов. Из-за ветхости кровли, фасада, окон и покрытия полов власти давно обсуждали вопрос, что делать с этим зданием. Тем более что эксперты пришли к выводу: необходимо менять системы вентиляции, электро- и водоснабжения, так как из-за отсутствия в школе горячего водоснабжения, администрации приходилось использовать электрические обогреватели воды.

- Это обветшавшее здание давно требует реконструкции и модернизации. И, наконец, принято решение о сносе старого здания и строительстве нового на 725 мест за счет средств республиканского бюджета. Также будет расширена пришкольная территория. Планируется приступить к сносу уже в декабре, - отметил Айбулат Хажин.

По его словам, все ученики школы №6 на ближайшие полтора года продолжат учебу в других школах Сибая теми же составами и с прежними учителями.

- Главное - дети получат соответствующее все российским трендам здание, а учителя - современные образовательные аудитории и учебное оборудование, что несомненно поможет повысить качество образования, - подчеркнул Айбулат Хажин.

Как отметила директор школы №6 Зиля Галимова, строительство нового здания - это долгожданное решение, и при этом эксперты и строители пообещали учесть мнение и пожелания учеников о том, как должна выглядеть их новая школа.

В настоящее время определена площадь застройки, подготовлено техническое задание на проектирование, которое направлено на согласование в ГАУ "Управление госэкспертизы Республики Башкортостан". Предварительная стоимость проектирования более восьми миллионов рублей.

Напомним, 10 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Его организаторы - Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.