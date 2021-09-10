В Чувашии открыли пятую библиотеку нового поколения

В поселке Новое Атлашево Чебоксарского района после реконструкции открылась сельская библиотека нового поколения. Это уже пятый подобный объект в Чувашии, модернизированный в рамках национального проекта "Культура".

Всего к концу 2021 года в республике должны обновиться семь библиотек, в том числе в селах Аликово и Синьялы, поселках Вурнары и Ибреси, а также городах Канаш и Мариинский Посад.

- Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт, который полностью меняет представление о библиотеке. Сейчас мы, можно сказать, создаем новые пространства, которые предоставляют людям разные возможности. Кроме традиционного чтения книг, здесь можно проводить интересно время, общаясь с друзьями либо участвуя в различных мероприятиях, - сказал на открытии глава республики Олег Николаев.

Современные компьютеры, интернет и виртуальная реальность, по его словам, привлекает в библиотеки нового формата как детей, так и старшее поколение. Это позволяет повышать компьютерную грамотность жителей, которая является базовым навыком в современном мире.

- То, что мы сегодня усиливаем библиотеки по современным стандартам в сельской местности, направлено ровно на то, чтобы создать инфраструктуру, которая позволит стереть разницу в качестве жизни между городом и селом. Помимо библиотек мы сегодня являемся свидетелями преобразования школ, строительства новых клубов и других объектов социальной, спортивной инфраструктуры, которые позволяют подрастающему поколению в сельской местности разносторонним образом развиваться, - отметил Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Глава администрации Чебоксарского района сообщил, что в муниципалитете это уже вторая библиотека нового поколения. В прошлом году такое учреждение начало работу в деревне Кшауши, а в ближайшие месяцы в районе откроется третья модельная библиотека в селе Синьялы.

Осмотрев новое творческое пространство и пообщавшись с посетителями, гости подарили фонду библиотеки новинку Чувашского книжного издательства "Ключи от счастья: чувашские народные сказки". Иллюстрации к изданию нарисовал заслуженный художник России Виктор Бритвин.

Участникам церемонии также продемонстрировали премьеру мультфильма, созданного специально, чтобы вызвать интерес у юного поколения к изучению чувашского языка.

Атлашевская сельская библиотека расположена в здании местной администрации и обслуживает жителей двух населенных пунктов - поселка Новое Атлашево и деревни Ердово, в которых проживает 3,5 тысячи человек.

В библиотеке организовано современное

В ходе ремонта в библиотеке организовано современное многофункциональное пространство, оборудованное для работы, общения, обучения, проведения кружков и различных мероприятий. Все пространство поделено на несколько зон: зона регистрации, информации и гардеробная, зона комфортного чтения, событийный зал-трансформер, детская зона, компьютерный зал, арт-холл.

На модернизацию библиотеки было выделено около 6 миллионов рублей. При обновлении книжный фонд пополнился новинками ведущих книжных издательств, а кроме традиционных изданий в библиотеку поступили книги с дополненной реальностью 4D, "говорящие" книги на флеш-картах, книги с укрупненным шрифтом, графические романы, виммельбухи, op-up книги (книжки-панорамки) - книжки с объемными картинками, настольные обучающие игры и электронные издания.

Для слабовидящих посетителей оборудована система вызова персонала, установлена тактильная мнемосхема с рельефным покрытием и надписью шрифтом Брайля, закуплены 2 тифлофлешплеера, портативный электронный видеоувеличитель, индукционная система для слабослышащих людей, тактильные знаки.

Для детей и молодежи в библиотеке создали интеллектуально-творческую площадку, школу компьютерной грамотности, а также открыли филиал МФЦ.