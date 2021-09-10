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10.09.2021 17:27

В Чувашии за счет софинансирования реализовали проектов на 2 миллиарда

Текст: Сергей Кирсанов
За прошедшие пять лет в Чувашии благодаря программе инициативного бюджетирования были реализованы проекты общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Об этом в разговоре с журналистами на Московском финансовом форуме рассказал глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Только в этом году, по его словам, на эти цели было выделено свыше 700 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Наша задача, конечно же, поддержать каждый такой проект, потому что если люди голосуют своим рублем, очевидно, эти объекты точно нужны на этой территории и они точно повлияют на качество жизни селян, - заявил Николаев

Он добавил, что в регионе принято решение о поддержке всех проектов, прошедших конкурсный отбор, и выделении необходимых средств софинансирования из республиканского бюджета.

Конкурс проектов следующего года пройдет уже в ноябре-декабре текущего.

Глава Чувашии рассказал и о реализации новых программ, направленных на улучшение облика сельских населенных пунктов. В их числе программа благоустройства дворов и тротуаров, комплексная программа модернизации школ, федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", программа комплексного развития сельских территорий

- На мой взгляд, существенный вклад внесли денежные средства, которые в прошлом году были выделены каждому населенному пункту в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии, - отметил Николаев.

В этом году на развитие сел и деревень республики в рамках всех действующих программ предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. Средства предназначены для строительства, ремонта объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

Инициативное бюджетирование - это одна из форм участия граждан в планировании и контроле за расходами местных бюджетов. Она дает возможность выдвигать и отбирать проекты, удовлетворяющие нужды жителей, принимать участие в их реализации, а также осуществлять общественный контроль.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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