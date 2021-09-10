В Оренбургской области два человека погибли от суррогатного алкоголя

Три жителя Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем, двое из них погибли. Как сообщили в областном управлении СК, по этому факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в июне 52-летний житель Соль-Илецка приобрел десять литров спиртосодержащей жидкости. Суррогат был разлит в пластиковые пятилитровые емкости без маркировки. Вместе с двумя знакомыми 4 сентября мужчина распил спиртное. В результате сам он был госпитализирован в больницу с отравлением, а двое его собутыльников 26 и 29 лет скончались.

Уже установлен гражданин, у которого пострадавший приобрел суррогат. Жидкость продавец привез из другого региона. Сейчас выясняется, где она была произведена.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - информирует пресс-служба ведомства.