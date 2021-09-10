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10.09.2021 09:57
Рубрика: Экономика

В Пензе открыт после реконструкции Бакунинский мост

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В среду возобновилось движение по Бакунинскому мосту в Пензе, реконструкция которого велась с 2019 года. Он соединяет два берега Суры в центральной части города.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Реконструкция Бакунинского моста и подходов к нему с улиц Урицкого и Злобина осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 930 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Обновленная бетонная переправа имеет три полосы движения с возможностью увеличения их до четырех. Рассматривается возможность организовать реверсивное движение, чтобы разгрузить транспортные потоки в центральной части города. Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Выполнены работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и набережной, освещению проезжей части и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, сетей связи.

- Это важная транспортная артерия нашего города, соединяющая с центром микрорайоны ГПЗ, Ахуны, район Маяка. Это мост, который соединяет две части Пензы. Хочу напомнить, что реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта и тех средств, которые были выделены по инициативе Президента России, - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. - Если говорить о Пензенской области, то за прошедшие несколько лет было привлечено порядка 12 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы поправить ситуацию с дорогами в регионе. Это огромная помощь и поддержка сурского края.

В ближайшее время предстоит реализовать еще ряд крупных инфраструктурных проектов. Это реконструкция дороги на проспекте Строителей, ремонт дороги на улице Рябова и строительство дорожной развязки на трассе М-5.

В этом году проводится ремонт 87 дорог и шести тротуаров в областном центре. Наиболее капиталоемкие из них - улицы Урицкого, 40 лет Октября, Измайлова. На сегодня сдано 66 объектов, на остальных завершаются работы. В перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в следующем году, только в Пензе включили 91 объект. В числе наиболее масштабных - улицы Окружная и Кирова. Основной объем работ запланирован в частном секторе. Ремонт тротуаров пройдет на улицах Лозицкой, Собинова, Беляева, Циолковского, Ватутина и многих других. Общая протяженность дорог, которые будут приведены в нормативное состояние, составит более 40 километров. Торги на проведение работ завершены, по всем лотам определены подрядные организации, это местные компании.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Пензенская область проводит большую работу по совмещению и аккумулированию всех имеющихся ресурсов, включаяфедеральную поддержку по реализации различного рода национальных проектов. Это разные объекты - мост, набережная, велодорожка, развитие туристического комплекса. Идет реализация указа главы государства по созданию комфортной и доступной среды - того, что так необходимо нам всем, - отметил на торжественной церемонии сдачи моста заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Представители федерального ведомства обсудили дальнейшие перспективы развития транспортной инфраструктуры в регионе. Чтобы Бакунинский мост заработал в полную силу, необходимо уйти от узкого тоннеля под железнодорожными путями и сделать полноценный проезд. Все технические условия от железнодорожников и ответственных служб уже получены, ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации.

При поддержке федерального центра с большой долей вероятности уже в этом году регион сможет приступить к проектно-сметной документации, чтобы выйти на последующую реконструкцию дорожной сети.

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